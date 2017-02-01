15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan ve aylarca hastanede tedavi görmesinin ardından sağlığına kavuşan Avukat Muhammet Taşdemir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Taşdemir'i makamında ağırlayan Bakan Bozdağ, Taşdemir'e sürpriz yaparak, Adalet Bakanlığı tarafından basılan ve hastane ziyaretinde çekilen fotoğrafının yer aldığı "15 Temmuz Yüzyılı İhaneti, Yüzyılın Zaferi" isimli kitabı hediye etti. Kitabın 200'üncü sayfasında kendi fotoğrafını gören Taşdemir ise Bozdağ’a teşekkür etti.

Bozdağ, 15 Temmuz gazisi Taşdemir'e "Bu destanı ve bu kitabı yazan sizlersiniz. 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz" dedi.

Öte yandan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde ayağından yaralanarak İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan avukat Taşdemir’i 8 Ekim 2016 tarihinde ziyaret etmişti.