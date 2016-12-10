Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genel Merkez İl İnsan Hakları Başkanları Birim Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Geçmişe bakarsanız darbeler konusunda böyle birşey yok. 1960 darbesi olmuş, Meclis’ten çıkarılan bir kanunla, altında da İsmet Paşa’nın imzası var, 26 Mayıs öğleden sonra başlayıp 27 Mayıs devam eden bayramın adı Hürriyet ve Anayasa Bayramı konmuş. 1980’e kadar darbe günü bayram, hem de Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kullanıyor, hürriyeti yok ediyorlar, anayasayı kaldırıp çöpe atıyorlar, bugünü de bayram ilan ediyorlar, Türkiye’nin hükümetleri parlamentoları bunu bayram olarak kutlamaya devam ediyor. Nerede? Herkes gidiyor, Anayasa Mahkemesi’nde tebligata giriyor, orada kutluyorlar. 12 Mart 1971 Muhtırası oldu, muhtıra 12 Mart 1971’de millet meclisinde okundu, parlamento kuzu kuzu dinledi. 13 Mart 1971’de Cumhuriyet Senotosunda okundu, senatörler de darbe muhtırasını dinledi. Parlamentoda okudular. Hükümet dağıldı, darbecilerin istediği gibi her parti kendisinden vekil verdi, Başbakanı darbecilerin işaret ettiği kişi, bakanlar da darbecilerin onayını alan kişiler oldu, Türkiye öyle yönetildi, parlamento da bu zilleti içine sindirdi. Partiler de sindirdi, Genel Başkanlar da sindirdi. İnsan haklarından bahsediyorlar ya, şimdi gelin siz Tayyip Erdoğan’a bakın, Binali Yıldırım’a siz bakın, AK Parti’nin kadrosuna bakın, bugünkü parlamentoya siz bakın" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasında şunları kaydetti: "27 Nisan oldu, bildiriyi yırtıp çöpe atan bu kadrodur. İnsan haklarına, milletin iradesine müdahaleydi. 15 Temmuz oldu, ölümüne meydana çıkıp fötrünü alıp kaçmayan, ölmeye göze alan iradeyi bu hükümet ortaya koydu. Ben emanete sahip çıkarım’ dedi, Cumhurbaşkanı ölüme uçtu. Parlamento bombaların altında çalıştı. Türkiye bugün böylesi dirayetli bir irade ortaya koyuyorsa, bu AK Parti’nin son 15 yılda attığı adımların Türkiye’yi getirdiği noktanın somut ama başarılı bir göstergesidir. Biz, bununla iftihar ediyoruz, iftihar etmeye de devam edeceğiz."