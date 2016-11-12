Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından Kentpark Belediye Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen il danışma meclis toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye yeni bir döneme doğru yürüdüğünü ve tarihi bir değişimin arifesinde olduklarını belirterek, “Sayın Başbakanımızla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli görüştüler. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli görüştü. Görüşmelerden sonra kamuoyuna yansıyan çok pozitif açıklamalar oldu. Önümüzdeki günlerde zannedersem konu üzerinde tartışmalar somut bir metin üzerinde mutabakata dönecek ve TBMM’ye Anayasa teklifi gelecektir. 2017 yılı bu anlamda çok önemli bir reform yılı olacaktır. Tarihi bir değişim yılı olacaktır. Ben şimdiden bu sürecin heyecanını yaşıyorum. İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı olur. Türkiye’de sistem tartışmalarını bitirmek hem Türkiye’nin hem milletimizin hem de sistemin hayrınadır. Bu süreç, bu tartışmaları bitirecektir. Başkanlık sistemine milletimizin, “evet” diyerek geçeceğine ben yürekten inanıyorum. Yeni bir hükümet sistemiyle Türkiye yoluna devam edecektir” dedi.

ABD’deki başkanlık seçimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusunda herhangi bir gelişmenin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “ ABD seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Amerika halkı tercihini kullandı ve yeni başkanını seçti. Yeni başkan 20 Ocak’ta görevine başlayacaktır. Şuanda yeni başkanın seçilmesinin yansımaları hem dünyanın değişik ülkelerinde hem de ABD’de var ve her tarafta değerlendirmeleri herkes kendince yapıyor. Ben bu vesile ile seçime dair bir şey söyleyeceğim, gazete manşetleri ile, anketlerle, bazı elit çevrelerin halktan sadece oy istemesiyle veyahutta kamuoyu oluşturan güçlerin halkın önüne düşüp, halkı yönlendirmesiyle seçim kazanılamadığını, seçimi kazandıranın halk olduğunu ABD seçimlerinde bir kez daha göstermiştir. Halkın gönlünü kazanıp görüşlerini etkileyenler seçimi kazanıyor. ABD’de de Donald Trump öyle görünüyor ki, anketçileri, manşetleri, seçkin çevreleri yenen büyük bir seçim zaferi kazandı. Esasında demokratik seçimlerin olduğu her yerde aynı sonucu görüyoruz. Manşetler hep kaybediyor sandıkta atılan manşetler hep kazanıyor. ABD’de de aynısı oldu. Eminim ki demokrasiye inanan herkes bu sonuçtan kendine düşen dersi alır, manşetlerle, anketlerle değil de elitlerin, seçkinlerin sadece desteğiyle değil de aynı zamanda halkın desteğinin sonuç belirleyici olduğunu yakinen görürler” diye konuştu.

Trump’ın başkan olmasından sonra Türkiye ABD ilişkileri olumlu anlamda gelişeceğine inandığını vurgulayan Bakan Bozdağ, “Şuanda oluşan iklim de bunun ön sinyallerini vermektedir. Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün planlayıcısı ve uygulama emrini veren sevk ve idarecisi terörist Gülen’in iadesi konusu, Türkiye ABD ilişkileri bakımından son derece önemli. Sayın Trump’ın seçim kampanyası ekibinden ve yakın çalışma ekibinden medyaya yansıyan açıklamalara baktığımızda terörist Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’ye dönük olumlu şeyler açıkladıklarını gördük. Biz bunun sonucunun da olumlu olmasını bekliyoruz. Amerikan halkı ve ABD için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye halkı ve Türkiye Devleti için de Fetullah Gülen aynı anlamı ifade etmektedir. O da pek çok terör suçuna bulaşmıştır, Fetullah Gülen de pek çok terör suçuna bulaşmıştır. Usame Bin Ladin’in elinde de pek çok insanın kanı vardır, terörist Gülen’in elinde de pek çok insanın kanı vardır. O nedenle, Türkiye’nin terörist Gülen’in iadesi konusundaki hassasiyetinin yeni yönetim tarafından daha iyi değerlendirilmesini beklediğimizi ve Fetullah Gülen’in iadesinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha güçlendireceğinin, daha ileri noktalara taşıyacağını buradan ifade etmek isterim. Yeni dönemde bu iade konusunda bizim de beklentimizin yükseldiğini buradan ifade etmekte fayda görüyorum” ifadelerini kullandı.

Ömer Ertuğrul