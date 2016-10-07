Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde inşa edilen adalet sarayının açılışına katıldı. Açılışa Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, adli personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Bakan Bozdağ, “Örgütün kurulu ve faaliyetleri hakkında yasanın aradığı bilgileri verenler, etkin pişmanlıktan yaralanma imkanına sahiptir. Bazılar belki ceza almaktan kurtulacak, bazıları da çok çok ceza alma imkanına sahip olacaktır.” dedi.

“ARALIK AYINDA 3 BİN HAKİM SAVCI ALIMI YAPILACAK”

Açılışta söz alarak FETÖ/PDY operasyonları kapsamında meslekten atılan hakim ve savcılar konusuna değinen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Operasyonlar sonrasında adli sistemde bir aksama yaşanmaması için her türlü önlemi alıyoruz. Şu anda Türkiye mahkemelerinde görev yapan 13 bin 678 hakim ve savcımız var. Türkiye Adalet Akademisi’nde staj yapan hakim ve savcı adayımız 4 bin 994. Bunlardan bin 633’ünün mesleğe kabulü HSYK tarafından yapıldı. Daha önce meslekten istifa yoluyla ayrılanlara mesleğe kabul yolu açtık oradan da bir kaynağımız var. Ayrıca Aralık 2016’da 3 bin yeni hakim ve savı alımı yapacağız” dedi.

“HANGİ ÜLKE TERÖR ÜYESİNE HAKİM VE SAVCILIK YAPTIRIR?”

FETÖ/PDY üyesi veya bu örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen hakim ve savcıların meslekte kalmalarının engellenmesinin HSYK’nın anayasayla üstlendiği ana görevi olduğunu da belirten Bakan Bozdağ, “Buradan soruyorum Almanya’ya, ABD’ye, Fransa’ya AB ülkelerine ve başka ülkelere. Sizin ülkenizde terör örgütü üyesi olduğu bilinen veya terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen birine hakimlik ve savcılık yaptırır mısınız, yaptırmaz mısınız? ‘Yaptırmayız’ derler. Siz yaptırmıyorsunuz da Türkiye’den yaptırmasını niye istiyorsunuz? Türkiye sizin gibi bir demokratik hukuk devleti değil mi? Elbette demokratik bir hukuk devletidir ve bunun gereğini hukuk içerisinde yapmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

“PARA İLE YERLEŞTİREMEYECEKLERİ AJANLIĞI HAİNLER İLE YAPTILAR”

Türkiye’nin Genelkurmay Başkanı, onun özel kalemi ve emir subayı Levent Türkkan ne yapıyor? Dinleme cihazını sabahleyin Genelkurmay Başkanı’nın odasına koyuyor, akşam giderken de alıp götürüyor. Sonra bunu FETÖ içindeki abisine veriyor, o Prensilvanya’ya gönderiyor. FETÖ kime veriyor onu, Amerika’ya mı yoksa başkasına mı? Şimdi siz bir başka devletsiniz. Irak, Suriye, Türkiye içerisinde bir sürü operasyon var, çok önemli bir dönemeçten geçiyorsunuz. Türkiye Genelkurmay Başkanı o gün hangi konuları konuşmuş, hangi kararları aldı, Türkiye’nin endişeleri neydi, korkuları, güçlü, zayıf noktaları ne? Bunları bilmek istemez misini? Amerika, Avrupa, başka ülkeler dünya kadar para harcasalar Genelkurmay Başkanı’nın odasına her gün izinsiz girip çıkacak bir ajan yerleştirebilirler mi? Yerleştiremezler, güçleri yetmez. Ama kendi vatandaşınızdan birisi hain ve satılmış olursa, ona güvenirseniz o gelir kor, ondan sonra siz her türkü mahremiyetinizi kaybedersiniz. Şimdi soruyorum eğer Amerikan Pentagon Başkanı’nın odasına böcek koyup sonra da o bilgileri Amerika’nın düşmanlarına servis eden bir kamu görevlisini tespit ettiği zaman ne yapar?” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI’NIN DİNLEMELERİ HANGİ DİNİ BİLGİNİZ İÇİN GEREKLİ?”

Kendilerine dini cemaat diyerek vatandaşları kandıran FETÖ’ye yüklenen Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanı’nın odasına böcek koyup elde ettiğiniz konuşması, tasvir yapmada mı daha çok işinize yarıyor, yoksa hadisleri anlamada mı? Genelkurmay Başkanı’nın konuşması, dini daha iyi anlatmak için hangi işinize yarıyor. Hangi devlet kendi içerisinde böyle bir ihaneti tespit eder de bunun üzerini örter? Örten devlet yaşayabilir mi? Türkiye’de örtmez, Türkiye’nin dinamikleri de asla buna izin vermez. Bunun üzerine elbette gideceğiz. Bu ihanetin parçası olanları devletin içerisinden temizlemek bizim ana vazifemizdir. Bu milletin bizden beklediği namus ve şeref borcudur” ifadelerini kullandı.

“FETÖ ÜYELERİ BİLDİKLERİNİ ANLATARAK ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMALI”

Son olarak FETÖ/PDY içerisinde yer alan ve bilgilerini saklayanlara seslenen Adalet Bakanı Belir Bozdağ, “Bizim ceza kanunumuz, etkin pişmanlık hükümlerini içerir. Örgütün kurulu ve faaliyetleri hakkında yasanın aradığı bilgileri verenler, etkin pişmanlıktan yaralanma imkanına sahiptir. Bazılar belki ceza almaktan kurtulacak, bazıları da çok çok ceza alma imkanına sahip olacaktır. Ama Pensilvanya’da oturan sahte gözyaşı ve rüyalarla milleti aldatmaya çalışan zat, kendi rahatı ve Amerika’ya başka batı ülkelerine kaçırdığı ekabir takımının rahatı bozulmasın diye bu milletin çocuklarını ateşe atıyor. Onun için diyorum ki, lütfen yasalara bakın. Bu terör örgütünün propagandalarına kulağınızı kapayın, avukatlarınıza danışın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanın. Bu fırsatı değerlendirin. Ama örgütün gazına gelerek, atlatmalarına inanarak hareket ettiğinizde yarın göreceksiniz ki bu güne kadar söyledikleri yalan gibi yeni bir yalanla karşılaşmış olacaksınız” sözlerini kullandı.