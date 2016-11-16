Vali Demirtaş, Adana milletvekilleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni’den oluşan heyetle ile birlikte, Ankara’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş ve milletvekillerinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaretlerinde, Adana’nın genel durumu ve Adalet Bakanlığı’nca Adana’da gerçekleştirilen yatırımlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Heyet üyelerinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana’nın Türkiye’nin en önemli ve metropol kentlerinden biri olduğunu belirtip, kentin gelişiminin yanı sıra özellikle adli sorunlarının çözümü noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti ve yatırımların takipçisi olduklarını söyledi.

Bakan Arslan'ı ziyaret

Vali Demirtaş, Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ve AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ile birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı da makamında ziyaret etti.

Demirtaş ve beraberindeki heyet üyeleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı ziyaretlerinde, Adana’nın genel durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ve beklentileri dile getirdi.

Vali Mahmut Demirtaş ve milletvekillerinin ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Bakan Arslan, hükümet olarak Adana’nın kamu yatırımlarında hak ettiği payı almasına büyük önem verdikleri söyledi.

Bakan Arslan, kentin gelişimi amacıyla gösterdikleri hassasiyetten dolayı heyet üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.