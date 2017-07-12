Bakan Bozdağ: 'Başıma bomba atıldı konuşurken. Ben, bunu anlatamıyorum'

Adalet Bakanı Bozdağ, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde BYEGM’nin 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ağırladığı yabancı basın mensupları ve ulusal basınla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Bozdağ, Türkiye’nin planlı, programlı, kirli bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yalanlar, iftiralar daha çok kabul görüyor. Biz, doğru olan şeyi anlatmakta zorlanıyoruz. Ben, Meclis'te bomba yemiş birisiyim. Başıma bomba atıldı konuşurken. Ben, bunu anlatamıyorum ama bombayı atan alçaklar 'O bombayı biz atmadık' diye anlatabiliyor ve inandırabiliyor. Benim bulunduğum yerle bombanın düştüğü yer arası 15-20 metre, 15-20 metre bu tarafa düşmüş olsa bugün sizin huzurunuzda belki olmayabilirdim. 80 milyon yaşadı bunu. Bu kirli algı operasyonu konusunda, bütün dostlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye'ye karşı adil ve objektif olun. Bizim istediğimiz tek şey bu. Bütün dünyadan, yönetimlerden, parlamentolardan, uluslararası örgütlerden, medyadan. Biz 'Bizden yana taraf olun' demiyoruz. Türkiye’ye karşı adil, objektif, Türkiye'de olup bitenlere karşı işin gerçeği neyse onun üzerinden konuşalım. Algı operasyonları üzerinden konuşursak gerçeklerin yerine iftiraları ikame etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye’ye atanan raportörler Türkiye düşmanlığında PKK terör örgütünden daha ileri gidiyor”

Bozdağ, “Türkiye’ye atanan raportörler Türkiye düşmanlığında PKK terör örgütünden daha ileri gidiyor. Hazırladıkları raporlarla Avrupa Parlamentosu'nu, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nu aldatıyorlar. Gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yazıyorlar. Bize karşı adil ve objektif olunmadığını ve raportörlerin adlarına rapor hazırladıkları uluslararası örgütleri ve kurumları yanılttıkları ve onların yanlış kararlar almalarına neden oldukları çok açıktır. Onun için de Türkiye’ye atanacak raportörlerle ilgili gerçekten Türkiye ile Avrupa Konseyi ve başka örgütler arasındaki ilişkilerin sağlıklı işlemesine yapıcı katkıda bulunacak kişilerin atanması Türkiye ile olan kanaatlerin değişmesine çok olumlu katkı sağlayacak. Ama maalesef olmadı” ifadelerini kullandı.

“Amerika ve Avrupa halkları için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa Türkiye ve Türk halkı için Fetullah Gülen aynı anlam ifade etmektedir”

Darbecilerin iadesi konusunda da Türkiye’nin yaşadığı çok ciddi sıkıntılar olduğunu bildiren Bozdağ, “Almanya’da darbeye kim karışmışsa el üstünde tutuluyor, mülteci hakkı veriliyor. Amerika’da darbenin planlayıcısı bir numaralı faili ve yöneticisi Pensilvanya’da oturuyor Türkiye’nin bütün taleplerine Amerikan yönetimi bugüne kadar tek bir adım atmamıştır. Yunanistan hiçbirisini Türkiye’ye iade etmemiştir. Amerika ve Avrupa halkları için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa Türkiye ve Türk halkı için Fetullah Gülen aynı anlam ifade etmektedir. Ben herkesin empati yapmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Bozdağ, FETÖ’nün Türkiye için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirterek, sadece Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu bütün ülkeler içinde bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu anlattı.

Bozdağ, “Şimdi isimlerini değiştiriyorlar. Avrupa’da Amerika’da Hristiyan isimleri alıyorlar. Bazı tarikatlara mezheplere giriyorlar. Onlardan gözüküyorlar. Sadece onlardan görünüp, onların himayesini desteğini alıp kendileri için yeni kapılar açma arayışı ve kendilerini koruma arayışı içerisindeler” açıklamasında bulundu.

Pelin Üzek - Nurullah Geylani