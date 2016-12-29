Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun DEAŞ terör örgütü üyesi olarak halen ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayılarını, DEAŞ terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanmakta olan tutuklu ve hükümlülerden firar eyleminde bulunanların sayılarını sorduğu önergeyi yanıtladı.

Tanrıkulu’nun TBMM'ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden ceza infaz kurumlarında 19 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla soru önergesinde bahsi geçen terör örgütüne mensup 274'ü yabancı uyruklu olmak üzere 513 tutuklu ve 7 hükümlünün bulunduğu, söz konusu terör örgütüne üyeliği iddiasıyla yargılanmakta olan tutuklu veya hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması dolayısıyla bu kurumlardan firar eden veya firara teşebbüs eden hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı, bahsi geçen terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin, tutuksuz yargılanan sanıkların ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalananların sayısına ilişkin istatistiki verinin bulunmadığı anlaşılmıştır.”

Pelin Üzek

