Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından Kentpark Belediye Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen il Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Terör örgütlerini Türkiye’nin başına bela eden AK Parti’dir. Verin beni mahkemeye” şeklinde açıklamasına yanıt verdi. Bakan Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, herhalde AK Parti’nin kendisi hakkında şikayetini duydu, ondan dolayı böyle konuşuyor. Bildiğim kadarıyla AK Parti adına, Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kendi usulü içerisinde yürüyecektir. Benim, Sayın Kılıçdaroğlu’na tavsiyem şu, mahkemede, elindeki delilleri sunmak için beklemesin. Bu iftirayı atıyor. Eğer iftira atıyorum demiyorsa, elindeki delilleri medyaya versin, açıklasın. Parlamentoda açıklasın, millete açıklasın. İşte deliller bu diye milletin önüne koysun. Ben buradan açık ve net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, büyük bir iftira atıyor. Türkiye’de, terörle en etkin mücadelenin yapıldığı dönemde, Türkiye, hendekleri kazanların başına hendeği geçirirken, hükümet bu süreci yürütürken, oraya gidip hendek kazan teröristlere, ‘hendeğin arkasındaki arkadaşlar’ diye hitap ediyor ve Sayın Kılıçdaroğlu, teröristlere destek vermemiş oluyor, hendek kazanların başına hendekleri geçiren hükümet, PKK terör örgütüne destek vermiş oluyor. Bunun anlaşılır bir yanı var mı? PKK’ya destek veren, PKK’nın istediği istikamette bildiri yayınlayanlarla ilgili, PKK’nın tezlerini savunup, PKK destekçilerine arka çıkıyor, bunlar hukuka aykırı, şöyledir böyledir diye söylenmedik laf bırakmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, PKK’ya karşı oluyor, PKK’nın destekçilerini eleştiren, bunun yanlışlığını ortaya koyan Ak Parti PKK’ya destek vermiş oluyor. Bu ne biçim iştir” diye konuştu.

“Bu milletin aklıyla alay emektir”

CHP’nin HDP’li milletvekillerinin mahkemeleri tanımayan, yargıyı tanımayan, ‘biz tıpış tıpış gitmeyiz’ diye açıklamalarına ses çıkartmadığını ifade eden Bakan Bozdağ, “Yargı zorla getirme kararı verdikten sonra da, bunu eleştiriyor. Arkasından halkın tepkisi geldikten sonra da, çağrıya katılmaları gerekirdi diyor. Ama öte yandan tutuklanmaları yanlıştı diyor. Sırtını PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye dayayanlar, PKK’nın eylemlerine destek verenlere sahip çıkıyor, onların arkasında duruyor, o PKK’yı desteklememiş oluyor. PKK’ya yardım yataklık yapmamış oluyor, bunun karşısında duran AK Parti hükümeti, PKK’ya destek vermiş oluyor. Öte yandan, CHP’li bazı milletvekilleri, hendekleri kazan teröristlerin o dönemde ortaya koyduğu iddiaları araştırmak üzere bölgeye gittiler, o dönemde teröre destek veren pek çok çevreyle konuştular ve orada orantısız güç kullanıldığına dair rapor yazdılar. O raporun aynısını PKK’da yayınladı. PKK’nın arzusu istikametinde rapor yayınlıyor, CHP, PKK’ya destek vermemiş oluyor. PKK ile en etkili mücadeleyi yapan hükümet PKK’ya destek vermiş oluyor. Bu milletin aklıyla alay emektir” şeklinde konuştu.

“Teröre karşı en büyük mücadeleyi veren hükümet AK Parti hükümetidir”

DEAŞ terör örgütüne karşı Fetullahçı terör örgütüne karşı en büyük mücadeleyi veren hükümetin AK Parti Hükümeti olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “En büyük mücadeleyi veren devlet Türkiye devletidir. Bunu tartışmasız söylüyorum. FETÖ’ye karşı AK Parti hükümetinin dışında Cumhuriyetin pek çok hükümeti geldi geçti 40 senedir bunlar var hangi hükümet mücadele vermiş. CHP’nin içinde olduğu hükümetler var, hangileri mücadele vermiş. En büyük mücadeleyi veren hükümet AK Parti hükümetidir. FETÖ’nün darbe girişimine muhatap olan hükümet AK Parti hükümeti, FETÖ’nün yargı içerisindeki teröristleriyle, polis içerisinde teröristlerinin 17-25 Aralık ön darbesine muhatap olan hükümet yine AK Parti hükümetidir. Ama FETÖ örgütü ile el ele hükümete karşı mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi, darbeye muhatap olan AK Parti, onların propagandasını onların algı operasyonlarının taşeronlarını yapan CHP’dir. CHP şimdi FETÖ’ye yardım yataklık yapmamış olmuyor, AK Parti yapmış oluyor öyle mi? FETÖ tarafından suikasta uğrayan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, hükümet AK Parti hükümeti, bakıyorsunuz ne oluyor AK Parti bunlara yardım yataklık yapmış oluyor” dedi.

“Şuanda FETÖ mensuplarını mağduriyet edebiyatının sözcülüğünü kim yapıyor, bu anlamda CHP yapıyor” diyen Bozdağ, şunları kaydetti: “Fetullah Gülen teröristi darbenin başarısız olduğunu anladığı an ne yaptı Amerika’da ‘bu bir tiyatrodur’ diye açıklama yaptı. Şimdi bu tiyatro açıklamasının altını doldurmaya çalışan ve bunun için delil toplayan, bunun için uğraş veren kim. Hiçi kusura bakmasın CHP yönetimi. CHP’nin sayın genel başkanı başta olmak üzere onlar, FETÖ’ye yardım yataklık etmemiş oluyor, onların üzerine giden AK Parti mi yardım yataklık etmiş oluyor.

DEAŞ terör örgütü daha dün açıklama yaptı. Türkiye’ye dönük, AK Partiye dönük eylemler konusunda. PKK Terör örgütü pek çok il başkanımız, ilçe başkanımızı, partilimizi bölgede dağa kaldırdı bazılarını şehit etti. Buna muhatap olan AK Parti mi, PKK’ya yardım yataklık ediyor. Önceki gün Derik’te kaymakamımızı şehit ettiler. Bu terörle mücadeleyi biz veriyoruz. Bölgede teröre para aktardığı, değerlendirilen teröre destek veren, hendek kazarak, başka tür destek veren belediyelere AK Parti hükümeti kayyum atayacak, belediyeleri terörün destekten çıkartacak. AK Parti , PKK’ya destek veren olacak, ‘kayyum niye atıyorsun, halkın seçtiğini, halk ancak alır’ deyip PKK’ya para aktaran, hendek kazan, belediye başkanlarına sahip çıkan CHP, Pkk’ya karşı mı çıkmış olacak. Ben milletimizin basiretine, sağ duyusuna bırakıyorum. Kılıçdaroğlu’na da sesleniyorum. Bu yaptığı milletin aklıyla alay etmektir. Milletin zekasıyla alay etmektir.”

“CHP kimin izinden gidiyor”

Türkiye’de Türk milletin her bir ferdi PKK’ya, DEAŞ’a, FETÖ’ye başka terör örgütlerine kimin destek verdiğini çok iyi bildiğini belirten Bakan Bozdağ, “Kimin terör örgütleriyle mücadele ettiğini de çok iyi biliyor. Bütün milletin şahitliği önünde bunlar yapılıyor. Ama buna rağmen milletin gözünün içine baka baka bir ana muhalefet partisinin gelen başkanı yalan söylüyor, iftira atıyor. Ben güneş balçıkla sıvanmaz diyorum. Milletin aklıyla bu kadar alay edene millet çok büyük Osmanlı tokadını vakti geldiğinde vurur diyorum. Şuanda PKK ile aynı istikamette hareket edenlerin, FETÖ ile aynı istikamette hareket edenlerin sözcülüğünü kimin yaptığını herkes görüyor, herkes biliyor, o sözcülere de layık olduğu cevabı bizden daha fazla Türk halkı verecektir. Onun yanında da gerçek CHP’li olanlar verecektir. Atatürk kalksaydı mezarından bugün CHP genel başkanının söylediği söylemleri duysaydı ne derdi. İnönü mezarından kalksa ne derdi. Atatürk’ün, İnönü’nün izinden mi gidiyorlar, yoksa PKK’nın, FETÖ’nün izinden gidiyorlar. Artık buna da bir karar vermesi lazım CHP’nin. Ben samimi CHP’lilerin de bunu sorguladığını görüyorum. Önümüzdeki seçimde gerçek Atatürkçü olan İnönücü olan CHP’lilerin sayın Kılıçdaroğlu’na sandıkta ayrı bir ders vereceklerini tahmin ediyor. O bu yolda yürümeye devam etsin ama bu yol çıkmaz yol” ifadelerini kullandı.

Ömer Ertuğrul