Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethullah Gülen yalancıların şahıdır. Onunla beraber hareket edip milletimizi aldatanlar da hakeza öyle. PKK ile DAEŞ ile yurt dışında Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanlarıyla Türkiye zarar görsün diye gece gündüz birlikte çalışan ve onların akıllarına gelmeyen şeytanlıkları 'Türkiye'ye bunları yaparsanız alt edersiniz' diyen Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanlarına kılavuzluk yapan bu hainleri lütfen görün ve ona göre de tavırlarınızı yeniden değerlendirin" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Ankara İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışına katıldı. Bakan Bozdağ, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de darbe teşebbüslerinin bundan sonra tekrar etmemesi için kamudaki ayıklama, bazı devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, bazı yapıların Ankara dışında nakledilmesi ve benzeri pek çok tedbirler alındığının altını çizerek, "Bundan sonraki süreçte Türkiye'de yeni bir darbe teşebbüsünün olmasına sadece milletimizin karşı duruşu değil, devleti yöneten hükümetimizin alacağı ve aldığı bu tedbirler de en önemli engel olacaktır ve olmuştur. FETÖ 15 Temmuz 2016'da yaşadığı bozgunun kendilerinde yaşattığı şoku, endişeyi, paniği atlattıktan sonra yeniden kara propagandaya başladılar. 14 Ağustos'da darbe teşebbüsü olacak dediler mi? Tarih verdiler mi? Oldu mu? Olmadı. Ekim'de olacak, 3. Dünya Savaşı çıkacak, herkes kurtulacak, daha ne tür iftiralar böyle el altından yayılıyor. FETÖ'ye inanan ama bu ihanetin içinde olmayan, samimi olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Fethullah Gülen yalancıların şahıdır. Onunla beraber hareket edip milletimizi aldatanlar da hakeza öyle. '17 Aralık'ta bu iş bitiyor bu hüküme gidiyor' dediler ve hukuk darbesi yaptılar. Hükümet gitti mi? Biz buradayız. '25 Aralık'da gittiler hiç merak etmeyin' gitti mi? Yok. '19 Ocak'da gidecekler' gitti mi? 'Ocak'ın sonunu göremeyecekler' Gördüler mi? Gördüler. '30 Mart Mahalli İdareler Seçiminde gidecekler' Gitti mi? Yüzde 45,5 ile bu millet bize sahip çıktı. '10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatıda aday getirdiler ne oldu? Yüzde 52 ile millet bunlara bir Osmanlı tokadı vurdu. Gitti mi? Yok etmek istediklerini millet bir makam daha yukarı çıkardı milletine ve devletine şerefli ve onurlu bir baş yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. 12 Ekim HSYK seçimleri, örgüt lideri 12 Ekim'den sonra yargı mensupları ve taraftarlarına 'vites yükselteceksiniz' diye talimat verdi. 12 Ekim'de rüyalar gördüler, Peygamber Efendimiz'den sahte rüyalarla, sahte müjdeler verdiler. 12 Ekim'de ne oldu? Kim kazandı? Birlik kazandı, hukuk kazandı, adalet kazandı, yalancılar kaybetti" diye konuştu.

"Siz bunların emin olun zerre kadar umurlarında yoksunuz"

Gezi hadiselerinde 'Hükümet gidecek', Gezi olaylarını tahrik ve teşvik etmek, vatandaşı daha fazla sokağa dökmek için kamunun içindeki bazı görevlilerin FETÖ'cülerin tahrikiyle bir sürü olaylar yaşandı ne oldu? 6-7 Ekim Kobani hadiseleri, gitti mi? Gitmedi. Bunların hepsi 2014'te oldu. Neler oldu neler. 2015'te '7 Haziran'da gidecek' gitti mi? Bir ümit doğdu arkasından yeniden seçim oldu. '1 Kasım'da gidecek' gitti mi? Gitmedi. DEAŞ terör örgütü hiç eylem yapmadığı Türkiye'de birden bire eylem kararı aldı, pek çok yerde eylemlere başladı. Eş zamanlı bölücü terör örgütü hendek terörüne başladı, pek çok ilimizde, ilçemizde hendek terörü yaptı ve devlet bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Peki gitti mi? Gitmedi. En son '15 Temmuz'da bunların defterini düreceğiz' dediler darbe teşebbüsünde bulundular. Peki oldu mu? Olmadı. Bu kadar şey dediler hiçbiri doğru çıkmadı. Ben şimdi soruyorum, bir insan inandığı birisi varsa 10 tane laf söyler 10'u da yalan çıkarsa ona dönüp demez mi? 'Ya sen 10 tane laf söyledin 10'u da yalan çıktı 11'incisini söylüyorsun buna da inanmamı istiyorsun nasıl inanayım?' Demez mi? Öyle bir yapı var ki 15 tane yalan söylese 15'inci yalana inanmaya amade hazır bir yapı var. Darbe teşebbüsünden sonra da bunu söylüyorlar darbeye teşebbüs eden FETÖ'ye mensup askerler itirafçı olmasın, çözülmesin gerçeği söylemesin diye. Emin olun niye söylüyorlar? Bu örgüte mensup üyelerin çözülüp gerçekleri yargıya söylemesine engel olmak için yapıyorlar. Siz bunların umurunda değilsiniz, emin olun zerre kadar umurlarında yoksunuz. Şimdi onlar yeni dostlar, yeni çevreler edindi, bulundukları yerdeki rahatlıklarını düşünüyorlar. Ne sizi ne ailenizi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Lütfen bunlarla yolunuzu ayırın"

"Cennet vadediyor, şunu vadediyor ya bu kadar insanı öldüren insan katil değil midir?" diye soran Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: "İslami açıdan da baktığınız zaman herkes, her şeyin hesabını Allah'a da mutlaka verecektir. Kıyamet kopsa, bir saat sonra 'Her şey daha iyi olacak, hiç merak etmeyin bir sene sonra haliniz çok güzel olacak, herkes görevine dönecek' diyorlar, 'Size şu kadar şu imkanlar gelecek' diyorlar, neler neler söylüyorlar. Bir beddua seansı vardı, o zaman herkes dedi ki bu beddua. Fakat Fethullah Gülen ve onun avanileri dedi ki, 'Bu beddua değil mülaane'. Peki mülaane olduğunu kabul edelim o beddua kabul gördü mü o zaman? Şimdi kimin ocaklarına ateş düştü? Herkesin sorması ve sorgulaması lazım. Bu örgüte bilmeyerek, din ve iyi eğitim işiyle uğraşıyor, iyi insan yetiştiriyor diye destek vermiş olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen bunlarla yolunuzu ayırın. PKK ile DAEŞ ile yurt dışında Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanlarıyla Türkiye zarar görsün diye gece gündüz birlikte çalışan ve onların akıllarına gelmeyen şeytanlıkları 'Türkiye'ye bunları yaparsanız alt edersiniz' diyen Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanlarına kılavuzluk yapan bu hainleri lütfen görün ve ona göre de tavırlarınızı yeniden değerlendirin."

Abdullah Sarıca - Goncagül Özcan