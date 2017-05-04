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Bakan Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK Başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır" dedi.

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü

04 Mayıs 2017 10:27

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YSK Başkan ve üyeleri hakkında haksız, saygısız sözleri, açık iftiradır; hakarettir; suçtur ve gayri ahlakidir. YSK Başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır. YSK Başkan ve üyeleri; anayasaya ve hukuka bağlı, saygın, iyi yetişmiş, alanında deneyimli, görevlerini bağımsız ve tarafsız yapan kişilerdir. Halk oylaması sürecini, sonrasını YSK, hukuka, önceki istikrarlı kararlarına uygun yönetmiştir" ifadelerini kullandı.

"YSK, Türkiye'nin yüzakı bir güven müessesesidir"

"YSK, Türkiye'nin yüzakı bir güven müessesesidir" diyen Bozdağ, "YSK kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağı açık anayasa hükmü iken yargı yolu açık demek, yargıya başvurmak, halkı aldatmaktır. 2015'te aynı konuda aynı türden YSK kararlarını hukuki gören CHP'nin, bugün, aynı kararı veren YSK'yı 'çetelikle' suçlaması, tutarsızlıktır. Mühür konusunda 2010'dan önceki ve sonraki yasa hükmü, aynı içerikte iken 'farklı' diye anlatmak, hem ahlaksızlıktır, hem de halkı yanıltmaktır. Bütün bu gerçekliğe rağmen CHP'nin halkı aldatmaya, gerçekleri çarpıtmaya devam etmesi ve YSK'yı suçlaması, ahlaki, hukuki ve etik değildir. Bütün bu gayri ahlaki ve gayri hukuki baskılara, hakaretlere ve suçlamalara rağmen vazifesini hukuka uygun yapan YSK üyelerini kutluyorum" açıklamasında bulundu.

"Danıştay'a, AİHM'e başvurması da CHP'nin başarısızlığını örtmez"

Bozdağ, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"CHP'nin başarısızlığını, eksikliğini, kusurunu gizlemek için YSK üyelerini suçlaması, CHP'nin başarısızlığını, eksikliğini ve kusurunu örtmez. CHP'nin Danıştay'a, AİHM'e başvurması da CHP'nin başarısızlığını, eksikliğini ve kusurunu örtmez, örtemez. Halk oylaması yapıldı. Halk, anayasayı değiştirdi. Sistem değişti. Sonuçlar kesinleşti. Herkes sonucu kabul etti. İlk uygulama da yapıldı. Ama CHP'deki tartışma, başarısızlığa kılıf arama ve başkalarını suçlama bitmedi. CHP, her seçim sonrasındaki kadim gündemini tekrarlıyor." 

Pelin Üzek
 

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, YSK


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