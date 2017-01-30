Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili, "Trump göreve gelince yeni dosya gönderdik. Başkan Trump'ın konuşmalarına bakınca olumlu kanaatimiz güçlendi. Biz gerekirse ABD'ye bir kez daha gidip yeni Adalet Bakanı'na bu konuda Türkiye'nin beklentilerini ve hassasiyetlerini iletmek için fırsat buluruz diye düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesini reddetmesiyle ilgili konuşan Bozdağ, “Yunanistan hükümetinin başı Sayın Başbakan, hem Cumhurbaşkanımızla hem de Sayın Başbakanımızla yaptığı görüşmeler var. Esasında bu görüşmelerde hatta basına yansıyan açıklamalarda da bizim gördüğümüz şey bu darbeci askerlerin Türkiye’ye iadesi olumlu gelişmeler olacağı idi. Ancak en son çıkan karar gösterdi ki maalesef böyle bir olumlu gelişme yaşanmadı. Bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere gerçekten büyük bir zarar verecek nitelikte bir adımdır. Zannedersem her iki ülke yetkilileri de çok yakından görüyorlar. Bunun üzerine biz yeniden iade talebini içeren dosyaları tekrar Yunanistan’a ilettik. Yeni deliller nedeniyle bir kez daha talebimizi tekrarladık. Bunu da Yunanistan yetkili adli makamlarına daha doğrusu iade konusunda işleri yürüten Adalet Bakanlığı’na ilettik. Onun üzerinden de bunların bir yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra iadesi konusunda Türkiye’nin arzu ettiği istikamette bir karar verilmesini son derece önemli olduğunu her defasında ifade ettik. Esasında birinci dosyadan da sonuç almamız lazımdı ama alamadık. Konuşmalara bakılırsa yine netice alınması lazımdı yine olmadı. Basına yansıyan açıklamalara baktığınızda da yine netice alınması gerekiyordu ama alınmadı. Maalesef Yunanistan Türkiye’nin iade taleplerine bugüne kadar pozitif bir yaklaşım içerisinde bulunmadı. Söylem düzeyinde çok iyi ama işin icra kısmına gelince icraat kısmında gereğinin yapılmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanına suikasta giden heyetle bunların irtibatı var”

Dosyada her şeyin olduğunu söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

“Suç işleyen bir insanı korumak için mahkemelerin gerekçe yazmış olması onun doğruluğu anlamına gelmez ben ifade ettim şu anda bir iddia var bunlarla ilgili ki aslında suçüstü hali durumu söz konusu. Suç belli, yaptıkları da belli ve Türkiye’de bir darbe teşebbüsüne kalkışılıyor. Bu darbe teşebbüsü içerisinde rol alan askerler darbe başarısız olunca Yunanistan’a kaçıyorlar ve orada da yakalanıyorlar. Olay çok net ortada. Burada şehit olan gazi olan bütün vatandaşlarımızın kanında bunların eli var. Cumhurbaşkanına suikaste giden heyetle bunların irtibatı var. İrtibat var, kaldı ki irtibattan öte darbe teşebbüsünün içerisinde aktif rol almış olan darbeci askerler. Bir defa burada çok net Yunanistan mahkemesinin verdiği karar Böylesine büyük bir suçu işleyen kişilerin yargılanmasını engellemiştir, ceza almalarını engellemiştir. İade etmediği zaman Türk mahkemelerinin huzurunda bunların hesap vermesi engellenmiş olacaktır. Bilginiz gibi Yunanistan da geçmişte askeri darbeler yaşadı, çok büyük bedeller ödendi, ödendi. Yunanistan’ın bizi anlaması gerekir diye ben şahsen düşündüm. Çünkü onlar bunu yaşadı Sayın Başbakan Cipras da buna vurgu yapan açıklamalar yaptı. Ama ortaya çıkan karara baktığınız zaman hukuk - yargı bağımsızlığıyla izah edilecek bir şey değil. Çok büyük bir suç işlenmiş, yüzlerce insanın ölümüne, bini aşkın insanın yaralanmasını yol açmış ve burada ortaklığı bulunan kişilerin yargılanmasının önünü kesip, ceza almalarının ve hak ettiği cezayı aldıktan sonra infazının önünü kesip sonra da bizden yargı bağımsız diyerek bu işin içerisinden kurtulamazsınız”

“Batı Türkiye’nin aleyhine çalışan herkesi himaye ediyor"

“Bu olay hukuki bir mecrada yürümüyor işin esası ben siyasi olduğunu düşünüyorum” diyen Bozdağ, “Türkiye’nin aleyhine kim çalışıyorsa batı Türkiye’nin aleyhine çalışan herkesi himaye ediyor. Kim Türkiye’ye, Türk devletine zarar veriyorsa, kim Türk devletine ve milletine ihanet ediyorsa onları baş tacı ediyor. Yunanistan’dan bizim 2007 yılından bugüne istediğimiz tam 50 kişi var, bir tanesini Yunanistan Türkiye’ye iade etmedi. DHKP-C terör örgütü üyeleri Yunanistan’da eğitim görüyorlar, orada barınıyorlar ve şu anda bizim Yunanistan’dan isteğimiz 24 tane DHKP-C'li terörist var. Bugüne kadar bize bir tanesini iade etmediler. İşte Sabancı suikastında yer alan terörist de oradaydı, Türkiye’de biliyorsunuz daha sonra biri yakalandı ama iade etmediler. Bakın FETÖ'cü terörist şu anda darbeci 8 kişi orada onu da iade etmediler. Benim gördüğüm sadece Yunanistan için söylemiyorum, Almanya için de böyle Fransa için de böyle” açıklamasında bulundu.

"Obama döneminde FETÖ dosyası mahkemeye intikal ettirilmedi"

Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunlar Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsünde bulundular, külliyeyi, parlamentoyu bombaladılar. Bu kadar büyük suç işleyenlerin dost bildiğimiz ülkede himaye görmesi bizi rahatsız eder. Almanya'nın yapması gereken şey uluslararası hukuk çerçevesinde bu suçların faillerini Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Demokrasiye, hukuka inanıyorlarsa bunu yapmalıdırlar. Şimdi mülteci statüsü açmaya çalışıyorlar. Obama döneminde konuşma konusunda mesafemiz iyiydi. Çok bilgi ve belge gönderdik ama netice alamadık. Konu zamana yayıldı ve bu süreçte "Biz elimizdeki dosyalarımızın sağlam olmasını istiyoruz. Mahkemeye gönderdiğimizde bu işin avukatlığını biz yapacağız" dediler. Bu dosyada iade olmayacaksa herhalde hiçbir dosyayla kimse iade edilmez. Biz mahkemeye göndermesini istedik. Maalesef geçen süre içerisinde dosya intikal ettirilmedi.”

"Yeni dönemde gerekirse FETÖ için ABD'ye tekrar gideriz"

Yeni dönemde dosyanın tekrar ele alınması için gayret edeceklerini vurgulayan Bozdağ, “Trump göreve gelince yeni dosya gönderdik. Başkan Trump'ın konuşmalarına bakınca olumlu kanaatimiz güçlendi. Biz gerekirse ABD'ye bir kez daha gidip yeni Adalet Bakanı'na bu konuda Türkiye'nin beklentilerini ve hassasiyetlerini iletmek için fırsat buluruz diye düşünüyorum. FETÖ'nün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen orada mesajını iletiyor. Türkiye'den gelen FETÖ'cüleri malikanesinde kabul ediyor. Terör örgütü herhangi bir kısıta tabi olmadan faaliyetlere devam ediyor. Trump döneminde hala müdahale yapılmadı. ABD'de Türkiye'nin aleyhinde bir terör örgütünün bu kadar rahat faaliyet göstermesini anlamak, izah etmek mümkün değildir. Umarız ki Sayın Trump'ın döneminde değişir. Önümüzdeki süreçte bazı değişikliklerin olabileceğini buradan ifade edelim” değerlendirmesinde bulundu.

“Terörist Gülen'in yaptıkları yanına kâr kalmamalıdır”

“ABD'nin Gülen'i bize iade etmesini istiyoruz” ifadesini kullanan Bakan Bozdağ, “Biz onu milletin önünde yargıya çıkaralım istiyoruz. Yargı hesap sorsun ve yaptıklarının cezasını burada çeksin istiyoruz. Biz doğrudan terörist Gülen'in iadesini ABD'li muhataplardan talep ediyoruz. Bunun dışında ABD ben bunu çıkıyorum, başka ülkeye gönderiyorum dediği zaman, hangi ülkeye gönderirse göndersin onu da takip edip, isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Yaptığı fiiller hesapsız kalmamalı ve Türk yargısına hesabını vermelidir” şeklinde konuştu.

Pelin Üzek