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Bakan Bozdağ'dan AP'ye sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile üyelik müzakerelerini dondurmayı tavsiye eden kararına tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosunun bu kararı, bizim için yok hükmündedir, haksızdır, kıymeti harbiyesi de yoktur. Türkiye'ye zarar vermez" dedi.

Bakan Bozdağdan APye sert tepki

26 Kasım 2016 09:56

Bakan Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB kapısında 53 senedir bekletildiğini, 12 yıllık müzakere sürecinde sürekli oyalandığını belirterek "AB, Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi, net ve tek yüzlü olmamış aksine hep samimiyetsiz, çifte standartlı ve çok yüzlü olmuştur. Müzakere süreci boyunca AB, Türkiye'yi hep oyalamış, haksız yere Türkiye'yi hep suçlamış ve Türkiye lehine hiçbir olumlu adım atmamıştır. Avrupa Parlamentosunun aldığı AB-Türkiye müzakere sürecini dondurma kararı, AB'nin bu çok yüzlülüğünün gördüğümüz en son yüzüdür" ifadesini kullandı.

Kıymeti harbiyesi yoktur

Bozdağ, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bu kararıyla Avrupa Parlamentosu, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri dahil bütün Türkiye düşmanlarını sevindirmiştir. Ayrıca bu karar, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle etkin mücadele yapan Türkiye'ye fren, bu ve diğer terör örgütlerine destek kararıdır. Avrupa Parlamentosu ırkçılığa, ayrımcılığa, İslamofobiye,Türkiyefobiye, Türkiye düşmanlığına, çapsız ve vizyonsuz siyasete teslim olmuştur.AB, Türkiye düşmanlarının,Türkiye'ye ihanet edenlerin, Türkiye'de terör eylemi yapan terör örgütlerinin ve teröristlerin sığınağı olmuştur. Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı, tarihi bir hatadır, büyük bir yanlıştır, adil/objektif değildir ve Türkiye'ye yapılmış haksızlıktır. AB, terör örgütlerinin,Türkiye düşmanlarının ve önyargıların sözcülüğünden vazgeçmeli, Türkiye ile adil ve objektif işbirliğine dönmelidir. AB ülkeleri, ayrımcılık, ırkçılık, İslamofobi ve Türkiyefobiye teslim olmuş çapsız siyasi aktörlerden kurtulamazsa, AB'nin geleceği yok olur. Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı, Türkiye'ye zarar vermez, Türkiye'nin büyüklüğüne ve Türk milletinin asaletine gölge düşürmez. Avrupa Parlamentosunun bu kararı, bizim için yok hükmündedir, haksızdır, kıymeti harbiyesi de yoktur, Türkiye'ye zarar vermez."  


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