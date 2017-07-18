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Bakan Bozdağ'dan FETÖ'cülere tek tip elbise açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ sanıklarının duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesine ilişkin, "Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de detayları açıklayacağız" dedi.

Bakan Bozdağdan FETÖcülere tek tip elbise açıklaması

18 Temmuz 2017 12:22

Bozdağ, TBMM’de AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin tek tip kıyafet yönetmeliği hakkındaki sorusunu cevapladı. Bozdağ, 2005’te düzenlemeye göre iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsedildiğini aktararak, "Onun ne olduğunu belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bırakıyor" ifadelerini kullandı.
Bozdağ, Tek Tip Kıyafet Yönetmeliğine ilişkin soruyla, "Hazırlık süreci var. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de detayları açıklayacağız" dedi.  

Enise Vural - Ahmet Umur Öztürk

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: bozdağ, tek tip elbise


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