Bakan Bozdağ'dan FETÖ'cülere tek tip elbise açıklaması

Bozdağ, TBMM’de AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin tek tip kıyafet yönetmeliği hakkındaki sorusunu cevapladı. Bozdağ, 2005’te düzenlemeye göre iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsedildiğini aktararak, "Onun ne olduğunu belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Tek Tip Kıyafet Yönetmeliğine ilişkin soruyla, "Hazırlık süreci var. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de detayları açıklayacağız" dedi.

Enise Vural - Ahmet Umur Öztürk