Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in iadesi konusunda, "Bundan sonraki süreçlerde eğer iade konusunda olumlu bir noktaya gelmezse Türkiye’nin tavrı, Amerika’nın bize tavrı, bu konularda neyse misliyle mukabele olarak devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin Bozdağ, "Çantamızda Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade süreci ve iadesi olacaktır. Fetullah Gülen’in 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün planlayıcısı, sevk ve idarecisi olduğu konusunda bizim herhangi bir tereddütümüz yok Türkiye olarak. Esasında 79 milyon Türk halkının da bir tereddüdü yok. Dosyadaki deliller açısından baktığınızda delil yönünden de herhangi bir tereddüt burada yok. Pek çok iade talebinde, daha doğrusu geçici tutuklama talebinde bulunduğumuzda eklediğimiz delillerin dışında yeni deliller de var. Ama yani bizim kanaatimize göre dosyada iadesi için yeteri kadar delil var" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir dosyada iade kararı veremez"

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yani Fetullah Gülen’in bu işin sevk ve idarecisi olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafından onun talimatı doğrultusunda bu darbe teşebbüsünün gerçekleştiği konusunda bilinen gerçeği teyit eden pek çok delil var ve bunlar bu olayı tartışmasız hale getiriyor. Bizde bir tartışma yok. Şimdi ABD yetkili makamları eğer gerçek anlamda samimi bir şekilde iadesi gerekir mi gerekmez mi, geçici tutuklanması gerekir mi gerekmez mi diye bir inceleme yaptıkları takdirde eğer Fetullah Gülen ile ilgili bu bizim talep ettiğimiz dosya ve içindeki delilerle tutuklama kararı vermeyeceklerse ABD hiçbir iade dosyası hakkında tutuklama kararı veremez. O kadar açık, net söylüyorum. Ama şimdi bir takım yeni bilgiler isteniyor. Şunlar bunlar isteniyor. Ben şimdi bunlara baktığım zaman adeta vermemek için delil arayışı ihtiyacı varmış gibi bir his uyanıyor bana. Yani çok net, sabit, her şey ortada vermek için ortada ama vermemek için delile ihtiyaç duyuyorlar diye düşünüyorum."

"Yeterli delil verdik"

"Onlar bize bir yazı gönderdiler. Kendileri bir takım bilgiler isteyen bir yazı" diyen Bozdağ, "O yazıyı ben okuduğum zaman benim kendi okumamı söylüyorum, siyasal okumamı söylüyorum. Yani elimizde iade etmemek için gerekçe ihtiyacımız var gibi yani şunları şunlar. Ben öyle yorumladım. Yoksa onlar niyetli olmayabilir ama bu benim okumam. Çünkü bu dosyada artık başka soru sormaya gerek kalmayacak derecede yeterli açık net deliller var, vermişiz. Şimdi biz giderken de yanımızda ilave şeyler götüreceğiz, orada tekrar konuşacağız" açıklamasında bulundu.

Ladin-Gülen karşılaştırması

Amerika'nın Usame Bin Ladin’in 11 Eylül terör saldırılarını gerçekleştiren kişi olduğunu ilan ettiğinde dünyaya hangi kanıtları sunduğunu soran Bakan Bozdağ, "Bir Amerikan Devleti’nin değerlendirmelerini, başka yanındaki delilleri sundu. Şimdi Türkiye’nin bu darbeyi Fetullah Gülen’in yaptırdığına, onun sevk ve idare ettirdiğine dair dosyaya koyduğu delillerle 11 Eylül Usame Bin Ladin’in yaptığına dair Amerika’nın ilan ettiğinde onunla ilgili koyduğu delilleri şöyle yan yana koysunlar. Yani Amerika kendine dönük bir terör saldırısı olduğu zaman bu saldırıyı yapanı bütün dünyaya deşifre ediyor. Oradan diyor ki bununla ilgili bize yardımcı olun diyor ama Türkiye bütün somut delilleri ortaya koyarak talep ettiğinde bununla ilgili daha başka sorular sormak o zaman bizi şüpheye sevk ediyor. Yani aramızdaki ittifakın gerekleri tam yapılmıyor diye bir düşünceye sevk ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen iade edilmezse?

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Bundan sonra Türkiye ile ilişkiler eskisi gibi olmayacak derken hangi konularda olmayacak işte onlardan biri de Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Türkiye’den de Amerika Birleşik Devletleri’nin talepleri oluyor. Bizim de onlardan taleplerimiz oluyor. Elbette biz istiyoruz ki bu taleplerin anlayış, iş birliği iki ülke çıkarları, hukuk gereği yerine getirilmesidir. Bir taraf biz Türkiye olarak 10 tane kişiyle ilgili yakalama talep etmiş, tutuklama talep etmişte Türkiye 9’unu tutuklamışsa, biz diyelim bir kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz, onu yapmadığınız zaman bu konudaki yürüyen süreçlerde sizin samimiyetinizi elbette Türkiye sorgular. Onun için de bundan sonraki süreçlerde eğer iade konusunda olumlu bir noktaya gelmezse Türkiye’nin tavrı, Amerika’nın bize tavrı bu konularda neyse misliyle mukabele olarak devam edecektir."

FETÖ elebaşı Gülen'in başka ülkeye kaçma ihtimali

"Bizim onlardan istediğimiz Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesidir" ifadesini kullanan Bozdağ, "Milletin yargısının huzuruna çıkıp hesap vermesidir. İşlediği ve işlettiği suçların karşılığını adalet önünde görmesidir. Biz onu istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunu Türkiye’ye iade ederse, ki iade etmesi için yeterinden fazla hem delil var hem de Türkiye-Amerika dostluğu da esasında böyle bir iadeyi zorunlu kılmaktadır. İade ederse doğru olanı yapmış olur. Ha başka bir ülkeye gitmesine izin verir mi vermez mi bilmem ama Amerika’dan çıkarması bile son derece önemlidir. O da başka bir tavır olarak ortaya çıkar ama elinde bir şeyi Türkiye’ye vermeyip kaçmasına veya oradan ayrılmasına göz yumarsa o da tabi iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Çünkü terörist başının Pensilvanya’dan ABD’nin görmeden dışarı çıkabilme şansı kesinlikle yoktur. Kaçış arayışları var mı, daha önce de ben ifade ettim bazı ülkelerde Fetullah Gülen’in ABD’nin kendisi iade edebilme ihtimalinin varlığına binaen terör örgütü üyelerinde yer arayışı ve bir takım görüşmeler için yollar aradıklarına dair bilgiler var. Bunlar kuvvetli istihbarat bilgileri" dedi.

Adil Öksüz yurt dışına mı kaçtı?

Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçtığına ihtimal vermediğini söyleyen Bozdağ, "Neden vermiyorum, çünkü Adil Öksüz hadisesi ortaya çıktıktan sonra hemen arkadan kısa bir süre geçmeden yakalama kararı çıktı. Her tarafı kontrol altına aldı. Giriş çıkışlar ülkeye, tamamen bütün noktalar kontrol altına alındı. Ayrıca milletimiz fotoğrafları gördü. 79 milyon da bence onu takip ediyor. Benim görüşüm Adil Öksüz’ün bir yerde saklanıldığı, yani birilerinin sakladığı kanaati. Yani Türkiye içinde çünkü o kadar yetenekli birisi değil. O SAS komandoları bile kaçamadılar. Onun kaçabilme, saklanabilme imkânı yok. Onu saklıyorlar ama nerede saklıyorlar, ben onun inşallah kısa bir süre sonra inşallah onun saklandığı yere ve onu saklayanlara, ona yardım edenlere, yataklık edenlere ulaşacaktır. Çünkü her ihtimal en ince detayına kadar değerlendiriliyor ve her şey takip ediliyor" diye konuştu.

Yeniden darbe olma ihtimali

Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani bu beklentiden çıkıyor. Esasında Michael Rubin beklentisini demek ifade ediyor. Türkiye içerisinde de bu Fetullahçı Terör Örgütü bunu, bu beklentiyi körüklüyor. Özellikle rüyalar üzerinden körüklüyor. Ailelere giderek körüklüyor. Cezaevlerindeki ziyaretçileri vasıtası ile içeri sokarak körüklüyor. Hiç merak etmeyin, üçüncü dünya savaşı çıkacak bütün zindanlar boşalacak diyorlar. Hatta bazı görüşmelerde onu söylüyorlar. Aman diyorlar ailelerine siz dışarı çıkmayın ortalık karışacak, şöyle olacak böyle olacak. Sürekli bir beklenti, bir umudu yukarıda tutarak itirafçı olmalarını, etkin pişmanlıktan yaralanmalarını önlemek için bunu yapıyor."