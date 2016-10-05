Bakan Bozdağ, Şehit Ömer Halisdemir'in ailesine dava açıldığı iddiaları ile ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 Fetullahçı darbe teşebbüsünü önlemede büyük kahramanlık göstererek şehadet makamına yükselmiş merhum şehidimiz Ömer Halisdemir'in mirasçıları eşi ve çocukları aleyhine açılmış bir tazminat davası yoktur. Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır. İşin aslı, merhum şehid Ömer Halisdemir'in mirasçı eşi/çocuklarının, 'çocuk mallarının korunması' için Aile Mahkemesine açılmış bir davadır. Darbeci Semih Terzi'nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava da 'Çocuk mallarının korunması' davasıdır. Darbeci S.Terzi'nin mirasçılarıyla ilgili davanın, merhum şehid Ömer Halisdemir'in mirasçılarıyla ilgisi yoktur. Her iki dava ayrıdır. Ayrıca her iki dava da nüfus müdürlüğünün yasa gereği ihbarı üzerine açılmıştır. Mirasçılık nedeniyle açılması zorunlu davalardır. Darbecilerin şehit ettiklerinin mirasçıları ve gaziler, darbecilere maddi/manevi tazminat davası açabilir, ceza davalarına müdahil olabilirler."

