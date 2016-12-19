Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara yardım, yataklık yapanlara dair bilgi ve duyumu yetkililere bildirmenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Terör, terör örgütleri ve terör saldırılarının bir hedefi de milletimizin birliğini bozmak ve aramızdaki kardeşlik hukukunu yok etmektir. Her terör saldırısı karşısında, birliğimize ve kardeşlik hukukumuza daha fazla sahip çıkarak, teröre ve terör örgütlerine cevap vermeliyiz. Terörün, terör örgütlerinin istediği kaos, kargaşa, provokasyonlar ile terörün panzehiri, birliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu korumaktır. Bilgi, gerçek, sağduyu ve basiretten yoksun sosyal medya paylaşımlarını yaymayalım ve bunların bizi yönlendirmesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek