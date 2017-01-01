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Bakan Bozdağ’dan sosyal medya uyarısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur" dedi.

Bakan Bozdağdan sosyal medya uyarısı

01 Ocak 2017 22:02

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünü öven ve terör eylemlerini destekleyenlerin suç işlediğini, savcıların ise yeterli şüphe oluştuğu takdirde bu kişiler hakkında kamu davası açacağını söyledi.

Bakan Bozdağ’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır."


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