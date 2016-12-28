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Bakan Bozdağ'dan 'yeniden yargılama' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir davanın yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülmesinde tüm yetki ve sorumluluğun yargı mercilerine ait olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağdan yeniden yargılama açıklaması

28 Aralık 2016 12:55

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Balyoz, Ergenekon, KCK davalarında karar veren savcı ve hakimlerin FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklandığını belirterek, bu davalarda yeniden yargılamanın yapılıp yapılmayacağını sorduğu önergeyi yanıtladı.

Beştaş'ın TBMM'ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Bozdağ, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311'inci maddesini hatırlatarak, "’Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri’ kenar başlıklı 311'inci maddesinin birinci fıkrasında; kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir davanın duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliğinin anlaşılması, yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiğinin anlaşılması, hükme katılmış olan hakimlerden birinin hükümlünün neden olduğu kusur dışında aleyhine ceza kavuşturmasını veya bir ceza ile mahkumiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmesi ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hükmün kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılması, yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olması, ceza hükmünün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması hallerinde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görüleceği hükmüne yer verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, CMK'nın 314'üncü maddesinde ise kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir davada hükme katılmış olan hakimlerden birinin aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkumiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmesi halinde sanık veya hükümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görüleceğine ilişkin düzenleme bulunduğunu hatırlattı.

Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sözü edilen bu düzenlemeler çerçevesinde işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dahil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılması, kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir davanın yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülmesinde tüm yetki ve sorumluluğun yargı mercilerine aittir. Yargı yetkisinin kullanımında, Bakanlığımız veya herhangi bir organ, makam, merci ya da kişi tarafından müdahalede bulunulması söz konusu olmayıp, mahkemelerin karar ve işlemleri, başvuru usulü ve şartları ilgili kanunlarda gösterilen yargı mercilerine aittir" dedi. 

Pelin Üzek 

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeniden yargılama açıklaması


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