İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Çalıştayı açılış programı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma eski Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz yaptı. Çalıştayın ülkemizdeki organ nakli faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacağı düşüncesiyle bu sempozyumu planladıklarını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, bu işlerin bir ya da birkaç kişinin başarabileceği işler olmadığını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise karaciğer naklinin organ nakilleri içerisinde en zor ve en komplekslisi olduğunu kaydetti. Rektör Kızılay, “Canlı vericili karaciğer nakli bunların en zorudur. Organ nakillerinin tümü için şu değerlendirmeyi söyleyebiliriz. Hazırlık aşaması, klinik uygulaması, takip ve araştırma aşamaları açısından en karmaşık ve zor bir ameliyattır. Onun için de üniversite hastanelerinde akademik eğilimin ötesine geçmesi kolay değildir. Sürdürülebilir olması için güçlü organizasyon gereklidir. Aynı zamanda en pahalı olan ameliyatlardan birisidir” diye konuştu.

İnönü üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinin Malatya için çok önemli olduğuna değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya sağlık noktasında bölgenin bir çekim merkezi haline dönüşecek. Burada esas olan bağışların yapılabilmesi. Bu konuda çalışma yapılması ve buna değinilmesi gerekiyor. Tabi karaciğerle birlikte onkolojinin kurulması ve bir o kadar da üniversitemizin kalp alanında ki başarısı ortada. İnşallah bir kalp hastanesi üniversitemizin hedeflerinin arasında olması en büyük dileğimiz. Malatya'yı ve üniversitemizi hep birlikte özlenen tabloya kavuştururuz umarım” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ise “Bir hastanenin bir bölümünün nitelikli hale gelmesi içindeki insanlarla kaimdir. Orada bir sağlık personeli ekibimiz başında hocası ve uzun yıllar tecrübelerle ancak bir merkez eksper haline gelebilir. Ben bu vesile ile Sezai hocam ve ekibine teşekkür diyorum” diye konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezinin bünyesinde yer alan Karaciğer Nakli Merkezinin kalp konusunda ve özellikle de karaciğer konusunda dünyamızın önde gelen en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Malatya Valisi Mustafa Toprak, “Hükumetimizin bakanlarımızın Karaciğer hastanemizin yapımında ve yapılacak olan onkoloji hastanemiz için verdikleri vermiş olduğu desteklerden ve verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir koordinasyon içerisinde de altyapıyı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bakanımızın de birebir verdikleri katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

'Koruyucu hekimlik' vurgusu

Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise kalkınma ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Kalkınma kavramı ekonomiden rakamlardan ibaret değil ekonomik kalkınmanın çok önemli bir unsurudur. Ancak kalkınma çok daha geniş bir kavram. İnsan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışı ekonominin yanı sıra sosyal kültürel boyutu ile çevre boyutunu da kapsayan topyekun aslında insanoğlunun daha iyi bir ortamda yaşamasını hedefleyen bir anlayıştır. Aslında tıbbın da farklı bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ben doğuştan ölümüne kadar insanı daha müreffeh bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde yaşatmak, kalkınma yaklaşımı ile birebir örtüşen bir alan diye düşünüyorum. Bu çerçevede en son hazırladığımız onuncu beş yıllık kalkınma planında sağlık konusunda çok önemli bir vurgu yaptık. Ülkemizin gelecek vizyonunu çizen 2023 ve ötesine doğru yol haritasını oluşturan bu planda onuncu kalkınma planımızda 25 tane kritik dönüşüm alanı tespit ettik. Onlardan üç tanesi doğrudan sağlık alanı ile ilgili. Birincisi koruyucu hekimlik hareketlilik dediğimiz insanların daha çok hareket etmesi sağlıklı beslenmesi temiz hava ile muhatap olması ve dolayısıyla daha az hastaneye müracaat eder hale gelmesidir. Koruyucu hekimlik diyebileceğimiz bu konu birinci öncelikli dönüşüm programlarımızdan bir tanesidir. Sağlık bakanlığımız da bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. İkincisi sağlık endüstrileri geliştirmek gerek ilaç gerek tıbbi cihazlar anlamında dış dünyaya daha az bağımlı hale gelmek öncelikli dönüşüm programlarımızdan bir tanesidir. Giderek Türkiye'de araştırma geliştirmeden başlayarak nihai ürüne varıncaya kadar sağlık endüstrilerinin geliştirmek en öncelikli görevlerimizden bir tanesidir. Üçüncü başlığımız sağlıkla ilgili dönüşüm programımız ise sağlık turizmi Türkiye çok şükür artık belli bir noktaya geldi belli bir altyapı oluştu bu altyapıyı ülkemize hizmet anlamında kazanç sağlayacak bir noktaya taşımakta yine en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bütün bunlarla birlikte diğer çalışmalarla birlikte Tabii ülkemizi her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok daha iyi bir noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Bu anlamda sağlık Az önce vurguladığı gibi topyekun kalkınmanın aslında insan odaklı kalkınmanın çok önemli bir boyutudur. Geçmişte TUİK'ten, Türkiye İstatistik Kurumundan sorumlu bir bakan olarak şunu da çok iyi biliyorum, insanların mutluluğunu belirleyen iki tane önemli unsur var. Diğer birçok unsur var tabii ama iki unsur insanların mutluluğunu çok yakından etkiliyor Bunlardan birincisi aile, ikincisi de sağlıktır. Aile ve sağlık insanoğlunun mutluluğu anlamında da çok önemli kavramlar bunları geliştirdiğiniz zaman güçlendirdiğini zaman insanların daha mutlu yaşadığı Bir toplumu da inşa etmiş oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

"Terörün kökünü kazıyacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sözlerine şehitler için başsağlığı dileyerek başladı. Sözlerine böyle başlamanın belki can sıkıcı olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, bunun inançların ve mücadele azimlerini daha artırdığını söyledi. Bakan Tüfenkci, ”Daha fazla üretmek daha fazla çabalamak bu terör illetini bu ülke topraklarından bir an evvel kökünü kazıyarak barışın sevginin ve hakim olduğu, karşılıklı hoşgörünün hakim olduğu bir ortamı tesis etme arzumuzu daha da kamçılıyor. Bunu da inşallah hep beraber Türkiye inanan kesimlerin ortak çabası ile beraber sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Onkoloji Hastanesinin başarı hikayesinin bir hayal ile başladığını ifade eden Bakan Tüfenkci, “Ben o hayalin bir kısmına şahitlik etmiştim. Bir hasta ziyaretine gitmiştik. Öznur Çalık ile il başkanı olduğum dönemde Sezai hocam bizi bir odaya aldı ve bu projesinden bahsetti. Ben dinlerken olur mu olmaz mı hele Malatya gibi bir yerde olur mu? Çünkü Ege var. Akdeniz var. Başkent var. Değerli hocalarım orada Malatya bunu başarır mı sıralamaya girer mi? O sırada vekilimiz bir iş adamını aradı böyle bir fikir var buna katkı sunar mısınız? Oda katkı sunarım dedi. O dönem Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz'ı aradık. Oda biz bu işte oluruz. Ardından hemen hocalarımız sunumlarını yaptılar. Kalkınma bakanlığımız 20 milyon lira gibi bir para çıkartarak bu işe girildi. Bugün gelinen nokta itibari ile gerçekten gurur duyduğumuz. Onur duyduğumuz bir tesise dönüştü. Sezai hocaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki Sezai hoca gibi bu üniversitede birçok değerli hocamız var. Geçmişte buna inanan rektörlerimize teşekkür ediyorum. Hocalarımızı buna yönlendiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Malatya gibi mütevazi bir kentte bunu yakalamak gerçekten takdir. Sizin gibi değerli arkadaşlarımızı bu vesile ile sizi burada ağırlamak fikirlerinizi ve tecrübelerinizi Malatya'daki öğrencilerle hocalarla paylaşmanız bizim için şans” diye konuştu.

Çalıştay programına Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, bazı bakanlıkların temsilcileri, kurum müdürleri, bilim insanlar ve akademisyenler katıldı.

Yakup Arkın

MALATYA