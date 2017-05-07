Diğer
Kategoriler

Bakan Çağatay Kılıç, Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon olan Rıza Kayaalp’ı tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç, Rıza Kayaalpi tebrik etti

07 Mayıs 2017 13:01

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 5. gününde finalde Macar Lam’ı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi olan Olimpiyat İkincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kürsünün zirvesine çıkan ve İstiklal Marşımızı yine tüm Avrupa’ya dinleten Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp’i tebrik ederim. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7.kez altın madalya kazanarak bize bir kez daha bu gururu yaşatan değerli sporcumuzu ve emeği geçen herkesi gönülden kutlar başarılarının daim olmasını dilerim.” 

Etiketler: Çağatay kılıç, rıza kayaalp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!