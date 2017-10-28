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Bakan Canikli Giresun’da cenazeye katıldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı Kemal Koç'un cenaze törenine katıldı.

Bakan Canikli Giresunda cenazeye katıldı

28 Ekim 2017 13:31

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Kemal Koç için Tirebolu ilçesi Cintaşı Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılınırken, Koç'un cenazesi Kurcakale Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Koç’un cenazesine Bakan Canikli'nin yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Resul Yanbul

Etiketler: ak parti, Milli Savunma Bakanı, Nurettin Canikli

 

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