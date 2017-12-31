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Bakan Canikli, Isparta Dağ Komanda Okulunda

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Isparta Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Canikli, Isparta Dağ Komanda Okulunda

31 Aralık 2017 19:43

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Isparta Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ziyaretinde Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir tarafından karşılandı. Bakan Canikli, daha sonra askeri tören mangasını selamladı. Isparta Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı hakkında bilgi alan Canikli, şeref salonunda bulunan silahları inceledi.

Öte yandan, AK Parti Isparta 6. Olağan Kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım’ın da bu akşam Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle yemek yemesi bekleniyor. 

Etiketler: Nurettin Canikli

 

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