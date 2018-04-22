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Bakan Canikli nikah şahidi oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün oğlunun düğününe katılarak, nikah şahitliği yaptı.

Bakan Canikli nikah şahidi oldu

22 Nisan 2018 22:25

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün oğlu Hüseyin’in düğün merasimi Kırıkkale’de bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğün merasimine katılım yoğun oldu. Genç çiftin nikah şahidi ise Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli oldu. Bakan Canikli, Hüseyin ve Merve Öztürk çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Düğüne, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve çok sayıda kişi katıldı.  

Mehmet Temizyürek

Etiketler: Nurettin Canikli

 

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