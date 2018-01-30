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Bakan Canikli öldürülen terörist sayını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, : "Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar en az 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehit olduğunu söyledi.

Bakan Canikli öldürülen terörist sayını açıkladı

30 Ocak 2018 15:40

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatında sivil zayiat yaşanmadığını açıkaldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili Meclis Genel Kuruluna bilgi verdi. “Bugüne kadar Zeytin Dalı Operasyonu’nda ÖSO ve TSK kaynaklı sivil zayiat olmamıştır” diyen Canikli, “Sivil hassasiyeti olmasaydı bu operasyon 15 günde tamamlanırdı” ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, buna rağmen sivil kayıp olmamasının br başarı olduğunu anlatan Bakan, “Sivillerin zarar gördüğüne dair dezenfermasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu senaryolar sadece dışarıda değil, içeride de tezgahlanmaktadır. Sözde barış söylemleriyle harekatı itibarsızlaştırmaya çalışanlar boşuna uğraşmasın” dedi.

CHP’YE ’ÖSO’ TEPKİSİ

Operasyonun bölge terörden tamamen temizlenene kadar devam edeceğini belirten Canikli, harekatın başladığı günden bu yana en az 649 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütlerine ait 458 hedefin de imha edildiğini bildirdi. Canikli, 5’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nden, 24’ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehit olduğunu da ekledi.

Bakanın gündeminde CHP’den Özgür Suriye Ordusuna yöneltilen suçlamalar da vardı. Canikli, “ÖSO’yu terörist sıfatıyla tanımlamak en ufak tabiriyle cahilliktir. Bu tanımlama TSK’ya hakarettir. YPG’ye terörist diyemeyenler ÖSO üzerinden TSK’yı karalamaya çalışmaktadır” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Karargah ile cephe arasında mükemmel bir uyum söz konusudur. Hiçbir lojistik ve tedarik problemi bulunmamaktadır” dedi.

Etiketler: afrin, Nurettin Canikli, pkk

 

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