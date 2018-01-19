Bakan Canikli'den Afrin açıklaması: Bu harekat yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna ilişkin katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde:

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.

Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.

Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar.

Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.