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Bakan Çavuşoğlu: '21 Haziran’da ilk F-35’in teslimi için Türkiye davet edildi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "21 Haziran’da ilk F-35’in teslimi için Türkiye davet edildi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: 21 Haziranda ilk F-35in teslimi için Türkiye davet edildi

19 Haziran 2018 13:58

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "21 Haziran’da ilk uçağın teslimi için Türkiye davet edildi. Teslim yapılacak. Ondan sonraki süreçte eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu çok taraflı ve kapsamlı bir proje. ‘Ben istedim iptal ettim’ veya ‘Türkiye’yi çıkarmak istiyorum’ olmaz. Gerekçeler de kabul edilebilir değil ama kongreden S400’den dolayı mektuplar geliyor. Kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35’ler için ödememiz gereken parayı da hiç aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik" ifadelerini kaydetti. 

ABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. Bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı" demişti.  

 

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