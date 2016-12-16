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Bakan Çavuşoğlu: 7 bin 500 kişi kurtarıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'deki tahliye işlemlerinde 7 bin 500 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Hasta, yaralı, kadın ve çocuklara öncelik veriyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: 7 bin 500 kişi kurtarıldı

16 Aralık 2016 14:38

Halep'deki tahliye işlemlerine ilişkin bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sabaha kadar 6 tur yapıldı. İnsanların alındığı yere girebilecek araç sayısı belli. 7 bin 500 kişi kurtarıldı. Hasta, yaralı, kadın ve çocuklara öncelik veriyoruz. Çadır kurulması dahil, psikolojik tedavi dahil her türlü hazırlığımız tamam. Halep'ten kurtardığımız bu kardeşlerimize her türlü imkanı sunacağız. Son konvoyla ilgili bir tıkanıklık oldu. Bunu aşmak için görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim arzumuz Suriye'de ateşkes sağlansın. Ateşkes ile birlikte biran evvel kuşatmalar da kaldırılsın ki kalıcı bir barış getirelim" dedi. 

İlker Turak

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep


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