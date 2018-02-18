Bakan Çavuşoğlu: 'ABD bu kez vaatlerini tutmalı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen Güvenlik Konferansı’nda “Genişleyen Körfez Paneli” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu’nun konuştuğu oturumda eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, Yemen’deki durumun felaket olduğunu ifade ederek, “Yemen’e daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Libya geçen yıldan beri daha sessiz. Oradaki durum daha hala kırılgan. Birleşmiş Milletlerin çabalarına daha fazla destek vermemiz gerekiyor” dedi.

ABD’nin Kudüs kararının Orta Doğu’da hem İsrail hem de Filistin’de gerilimi arttırdığını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu konuda da birlikte çalışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Terör örgütleri arasında ayrım yapmak hata”

Bakan Çavuşoğlu, Soçi ve Astana görüşmeleri sayesinde Suriye’de ilerleme elde edildiğini kaydederek, “DEAŞ’a karşı elde ettiklerimiz var, bunlar gayet iyi. Suriye’de de, Irak’ta da DEAŞ’ı tamamen yok ettiğimizi söyleyemeyiz. Bu konuda ihtiyatlı davranmalıyız. Ancak müzakereler devam ediyor. Anayasa, geçiş süreci, seçimler gibi konular var. Bu ülke nasıl seçimlere hazırlanacak, Astana’da ve Soçi’de bunları konuştuk. Ancak ana platform Cenevre. Buraya ilgi göstermemiz gerekiyor. Terörle mücadelede kararlıyız” dedi.

Terör örgütleri arasında ayrım yapmanın hata olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Diğer terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmak büyük hata. Bir önceki idarenin de hatasıydı. Dostum Kerry ile de bunu konuştuk. Ama bir önceki idarenin hatası devam ediyor. Yalnızca Türkiye’ye olan tehdit önemli değil, aynı zamanda ülkenin geleceği için düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Neden ABD, YPG’yi destekliyor?”

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Birçok önce yıl Afganistan’da Taliban’ı destekleyenler şimdi Afganistan’la Taliban’ın çıkardığı terör örgütleriyle uğraşıyorlar. Bir ülkenin karşısına çıkmak için diğer terör örgütlerini desteklediniz. Terör örgütlerinin Afganistan’da yaptıklarını meşrulaştırmıyorum. Ancak bir terör örgütünü bir başka terör örgütünü yok etmek için desteklemek çok büyük bir hata. Suriye’nin geleceği için de bunu yapmamak lazım. Bu aynı zamanda bölge bütünlüğüne de büyük bir risk oluşturur. Bu nedenle daha uyanık olmak lazım. Mesela YPG. Neden ABD, YPG’yi destekliyor? Neden YPG’ye silah verdi? DEAŞ’ı yok etmek için. Ancak Rakka’da aralarında nasıl işbirliği olduğunu gördük, anlaşmaların nasıl ilerlediğini gördük. Dünya Arap Kongresi'nin bildirilerine göz atın. Hristiyan çocuklar DEAŞ’a terör örgütü üyesi olarak alınıyorlar ve YPG, DEAŞ’ın birlikleriyle omuz omuza Türkiye’ye karşı savaşıyor. Bizim müttefiklerimiz böyle insanları destekliyor. Kabul edilemeyecek bir hata. Terör örgütlerini tamamen yok etmek için çalışmalıyız. Hiçbir ihlalin olmaması konusunda emin olmalıyız. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunduğuna emin olmalıyız ve siyasi sürece yeterince önem verilmesi gerek. Çünkü bu terör örgütlerinin yok edilmesi kadar önemli. Suriye’de çok sayıda unsur var. Rusya, İran ABD, başka ülkeler var. Biz de operasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Sonucunda Suriye için farklı gündemler olmamalı masada. Ortaklarımızla bunu burada konuşuyoruz. Rex Tillerson’un Türkiye’ye olan ziyaretinde ABD ile uzlaşmaya vardık. ABD, bu kez vaatlerini tutmalı”