Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi vesilesiyle Bangkok'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki şiddetin biran evvel sonlandırılması ve siyasi çözümün sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, önümüzdeki dönem Suriye hakkında yapılması öngörülen toplantıların takviminin de ele alındığı öğrenildi.