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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştü

08 Ekim 2016 21:41

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi vesilesiyle Bangkok'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki şiddetin biran evvel sonlandırılması ve siyasi çözümün sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, önümüzdeki dönem Suriye hakkında yapılması öngörülen toplantıların takviminin de ele alındığı öğrenildi. 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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