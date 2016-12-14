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Bakan Çavuşoğlu ABD ’li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ABD li mevkidaşıyla görüştü

14 Aralık 2016 19:45

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmenin başında Kerry, 10 Aralık tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Çavuşoğlu, söz konusu saldırının TAK tarafından üstlenildiğine işaretle TAK ve PYD/YPG ile PKK arasında bir farkın bulunmadığını ve hepsinin aynı terörist örgüt olduğunu vurguladı.

Görüşmenin devamında Halep başta olmak üzere Suriye’deki güncel gelişmeler ve siyasi çözüm çabaları ele alındı. Çavuşoğlu, özellikle Halep’ten sivil halkın tahliyesi konusunun önemine vurgu yaparak dün üzerinde mutabık kalınan ateşkesin rejim ve destekçileri tarafından ihlal edildiğini, bununla birlikte Türkiye’nin sivillerin tahliye edilmesi için temas ve gayretlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu’ndan Beşiktaş’taki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşiktaş’taki terör saldırısıyla ilgili, “Beşiktaş bombacısı Suriye’den gelmiş. ABD Dışişleri Bakanı Kerry’e de söyledim” dedi.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefon görüşmesi


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