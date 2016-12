Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye’de ateşkes mutabakatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Ateşkesin sağlanması, ateşkesin takip edilmesi, eğer ihlal eden bir taraf varsa hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda çalışıyorum ama şuan da bir ateşkesin ülke genelinde yayılması, bunun denetlenmesi, denetlenmesi için merkezlerin oluşturulmasıdır. İkincisi ise en iyi çözüm siyasi çözümdür; rejim ile muhalefet arasında müzakerelerin Astana’da tekrar başlaması. Artık siyasi çözüme doğru gidilmesi için önemli bir adım içinde çalışıyoruz. Her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu, Lavrov ile sürekli görüşüyoruz, uzmanlarımız sürekli müzakere ediyor. Muhalefet ile Rusya’yı bir araya getirdik. Muhalefet ile imzalanacak bir anlaşmaya Rusya ile garantör oluyoruz. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak ve Rusya bunun garantörü olacak. Cenevre sürecinde rejim özellikle siyasi çözüm yerine silahlı çözümü tercih ettiğini vurgulayarak, muhalefet ile doğrudan müzakereler konusunda geride durmuştur. Bu süreçte rejim ile muhalefet bir araya gelerek anlamlı, sonuç alıcı müzakerelere başlayacak. Her şey yolunda giderse bu anlaşmayı yapacağız” diye konuştu.

Rejimin garantörünün Rusya olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "İran’da bu konuda garanti vererek Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye’nin geleceği konusunda ateşkes ve siyasi süreç konusunda garantör oldu. Moskova’daki ortak açıklama bu ama şuan da Ankara’daki anlaşma için Türkiye ve Rusya garantör. Rejimin imzalayacağı metin konusunda sadece Rusya mı, Rusya ile beraber İran’da garantör olarak imza koyacak mı konusunda bir netlik yok. Rusya’nın garantör olacağı kesin. Bu Halep’ten özellikle insanların kurtarılması sürecinde bazı grupların engel çıkarttığını görüyoruz. Burada herkesin ateşkese uyması lazım. Suriye halkının dışındaki farklı grupların da ülkeden ayrılması gerekiyor. Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatının deklarasyonunda da bu son derece net bir şekilde altı çizilmiştir. Bu basit bir siyasi sorun değil. Esasen bir itilafı çözmek için çaba sarfediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esad konusu hiçbir şekilde müzakere edilmemiştir”

Reuters’ın, “Türkiye, İran ve Rusya arasındaki görüşmelerde Esad’ın bir sonraki seçimlere kadar kalması müzakere ediliyor” iddiasına yönelik Çavuşoğlu, “Kesinlikle doğru değildir. Esad konusu hiçbir şekilde müzakere edilmemiştir. Söz konusu bile olmamıştır” açıklamasında bulundu.

Suriye'deki çözüme ilişkin Astana'da yapılacak toplantıya katılımın nasıl olacağına yönelik bilgi veren Çavuşoğlu, “Önce ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz. Ateşkes olmadan müzakerenin bir anlamı olmaz. Ateşkes olmadan grupların Astana’da görüşmelere katılması gerçekçi değil. Önce ateşkesi sağlayacağız, daha sonra siyasi müzakereler başlayacak. Rejim burada hangi düzeyde katılacak onu bilmiyoruz ama bu anlaşmaya göre her iki tarafta müzakere heyetini kendisi belirleyecek” dedi.

“ABD, YPG’ye destek veriyor, nokta”

ABD Ankara Büyükelçiliğinin “ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “ABD’nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı Operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD, YPG ve PYD’ye destek veriyor, nokta. Son derece nettir. ABD’nin YPG’ye, özellikle DEAŞ’a karşı mücadele ediyor veya mücadele edeceğiz diyerek silah verdiğini onlar da çok iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Bizim elimizde de belgeler var. ‘Bugüne kadar silah verdik ve hata ettiğimizi anladık’ diyorlarsa eyvallah ama bugüne kadar ABD, YPG’ye silah vermiştir, nokta” diye konuştu.

İlker Turak