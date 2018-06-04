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Bakan Çavuşoğlu, ABD’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ziyareti kapsamında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, ABDde

04 Haziran 2018 11:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeoile yapacağı görüşme öncesinde dün akşam Washington’da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Ak Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) organizasyonunda Türk vatandaşlarla buluştu. Washington’da düzenlenen iftar programı TASC Başkanları Günay Övünç ile Halil Mutlu'nun konuşmasıyla başladı. Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk- İlişkileri ve ABD dışişleri bakanı ile yapacağı görüşme hakkında bilgi verdi.
Amerika Ak Parti SKM toplantısında büyük ilgi gördü 

Bakan Çavuşoğlu, İftarın ardından Ak Parti Amerika SKM tarafından gerçekleştirilen seçim öncesi toplantısına katıldı. Coşkulu bir kalabalılığa hitap eden bakan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Çavuşoğlu, oy oranının yükseltilmesi için çok çalışmak gerektiğinin altını çizdi. 

Toplantı sonunda Amerika Ak parti Seçim Koordinatörü Başkanı Levent Ali Yıldız, Bakan Çavuşoğlu'na Kuran-ı Kerim kabı hediye etti.  

Muhammed Mollaoğlu
 

 

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