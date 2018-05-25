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Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye-ABD Çalışma Grubu’nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceklerini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile görüşecek

25 Mayıs 2018 22:35

Dışişleri Bakanlığı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu’nun, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplandığı bildirildi. Tarafların Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğinin ifade edildiği açıklamada, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya gelecektir” denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

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