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Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Kerry ile görüştü

30 Eylül 2016 19:22

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep’teki durum başta olmak üzere, Suriye’de devam eden çatışmaların durdurulması ve Suriye’de ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması konularında önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile gerçekleşen görüşmede ise önümüzdeki döneme ilişkin karşılıklı ziyaret takvimi ele alındı.

Etiketler: John Kerry


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