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Bakan Çavuşoğlu: 'ABD’nin elinde en sağlam dosya var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İlave belge ve delillerle yine orada temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ABD’nin elinde en sağlam dosya var” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABDnin elinde en sağlam dosya var

08 Kasım 2016 19:43

Çavuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu üye milletvekillerini Dışişleri Bakanlığı 2017 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2015 Kesin Hesap Kanun Tasarısı hakkında bilgilendirdi.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederek, FETÖ ile mücadelenin dış politikanın öncelikli konusu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “O gece değişik partilerden milletvekillerimiz meclisi açık tutarak, Gazi Meclisin sadece Kurtuluş Savaşı zamanı değil, darbe girişimlerinde de demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdik. İktidar ve muhalefet milletvekilleri çeşitli ülkelere giderek, muhataplarını bilgilendiriyorlar. Biz de ülkemizi ziyaret eden konuklarımızı özellikle Meclisimizi ziyaret etmeleri konusunda yönlendiriyoruz, Meclisimize yapılan saldırıyı bizzat görmelerini istiyoruz. FETÖ gerçek anlamda uluslararası bir terör örgütüdür. Bizim bu konuda çalışmalarımızın üç ayağı bulunuyor. Birincisi FETÖ hakkındaki gerçekleri muhataplarımıza anlatmaktır. Dış temsilciliklerimizin bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 64, Başbakan düzeyinde 88, Bakan düzeyinde 597, milletvekili düzeyinde bin 444 teması olmuştur. Yaklaşık 8 bin 400 temasta bulunulmuştur. Yine dış temsilciliklerimizin görsel ve yazılı basınla mülakat sayısı 2 bin 270, basın toplantısı sayısı 236, yayınlanan makale veya mektup sayısı 488’dir” ifadelerini kullandı.
FETÖ ile ilgili olarak verdikleri mücadele hakkında milletvekillerine bilgi veren Çavuşoğlu, “Bu örgüte bağlı kuruluşların kapatılmasına veya devralınmasını sağlamak. Bakanlığımızdaki verilere göre, bugüne kadar 7 dernek statüsünde, 72 okul ve eğitim merkezi olmak üzere 79 FETÖ kuruluşunun kapattırdık veya yönetimini devrini sağladık” şeklinde konuştu.

FETÖ lideri ve diğer örgüt üyelerinin iadesi için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Pensilvanya’daki örgüt liderinin iadesi içinde Adalet Bakanlığımızla birlikte çabalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli belgeleri ABD makamlarına ilettik. Son olarak Adalet Bakanımız Washington’u ziyaret etti. İlave belge ve delillerle yine orada temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ABD’nin elinde en sağlam dosya var. Geçici olarak tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi için şu anda en sağlam dosya FETÖ ile ilgili Washington’un elinde mevcuttur. ABD makamları ile her düzeyde yaptığımız temaslar şu hususu vurguluyoruz; ‘bu teröriste sahip çıkmanın ilişkilerimize ciddi bir maliyeti olacaktır. İlişkilerimizde herhangi bir kırılma yaşanmasını istemiyorsanız ve müttefik olarak bizi önemsiyorsanız, bu terörist başını ülkemize iade etmelisin. Aksi takdirde ilişkilerimizin etkilenmesi kaçınılmazdır’” dedi.

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı’na da sızdığını belirten Çavuşoğlu, “Bu örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen personelle ilgili gerekli tedbirleri biz de aldık. Bugüne kadar 440 personelin Bakanlığımızla ilişiğini kestik. Bunu yaparken adil, hakkaniyetli ve titiz bir inceleme yürüttük. Bakanlığımızda konuyla ilgili komisyon var. Ciddi ve somut bilgi ve belgelere dayalı” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Irak’ta hükümetin kendi egemenliğini koruyamadığını belirterek, “Terör örgütleri Irak’ta yuvalanmış durumda. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Elini kolunu sallaya sallaya PKK, DAEŞ’in ülkemize dönük tehdit oluşturmasına izin veremezdik. Bu yüzden Irak’a destek oluyoruz, Irak ordusuna malzeme verdik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz. Irak makamları Başika’da Musullu gönüllüleri eğitmemizi istemişti. Daha sonra Başika'daki gereksiz gerginlik oldu. Başika’da eğittiğimiz gönüllüler Musul operasyonuna katılıyor. DAEŞ’e karşı yerel kuvvetleri eğitmek, güçlendirmek. Başika meselesini çözmek için Iraklılarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Amacımız Başika koalisyon bünyesine almak ve Irak ile birlikte çalışmaktır” ifadelerini kullandı.  

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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