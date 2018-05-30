Bakan Çavuşoğlu, ABD’ye gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun davetine icabetle 3-4 Haziran 2018 tarihleri arasında ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Çavuşoğlu’nun yapacağı görüşmelerde Münbiç Yol Haritası başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin, ayrıca ortak gündemde yer alan diğer bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü açıklamada, “Sayın Bakanımızın Vaşington’da ayrıca, ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri, Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.