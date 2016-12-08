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Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısına katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg’da 23. AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısına katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısına katılıyor

08 Aralık 2016 11:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Brüksel’deki temaslarını tamamlamasının ardından Almanya’ya geçti. Bakan Çavuşoğlu, Hamburg’da 23. AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısına katılıyor. Toplantıda AGİT coğrafyasındaki sınamalarla mücadelede AGİT’in rolü ve ne şekilde güçlendirilebileceği ele alınacak. Bu kapsamda güncel güvenlik tehditleri, Ukrayna krizi, sürüncemede kalmış ihtilaflar, terörizmle mücadele, göç oldusu, güven ve güvenlik arttırıcı önlemler ile silahların kontrolü gibi konularda görüşmelerde yapılacak olan toplantılarda Çavuşoğlu ikili temaslarda da bulunacak. 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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