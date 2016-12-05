Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Toplantıda AGİT coğrafyasındaki sınamalarla mücadelede AGİT’in rolünün ve ne şekilde güçlendirilebileceğinin ele alınması; bu çerçevede güncel güvenlik tehditleri, Ukrayna krizi, sürüncemede kalmış ihtilaflar, terörizmle mücadele, göç olgusu, güven ve güvenlik arttırıcı önlemler ile silahların kontrolü gibi konularda görüşmeler yapılması beklenmektedir. Toplantı, başta terörizm gelmek üzere ülkemizin AGİT coğrafyasındaki bahsekonu sınamalara ilişkin görüşlerinin ifade edilmesi bakımından da bir fırsat oluşturacaktır. Sayın Bakanımızın toplantı marjında muhataplarıyla bazı ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir” denildi.