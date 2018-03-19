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Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Almanyanın yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

19 Mart 2018 14:31

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