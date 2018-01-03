Bakan Çavuşoğlu: 'Anladık ki Metin Topuz çok kritik bir kişi'

Bakan Çavuşoğlu, Devlet Konukevi'nde aralarında İhlas Medya Grup Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da bulunduğu gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkilerde FETÖ'cülerin iade edilmemesi nedeniyle bir takım gerginlikler yaşandığını söyledi. Bu gerginliğin azaldığını belirten Çavuşoğlu, "Ortak bakanlar toplantılarımızı yapıyoruz, ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu görüşmeleri sürdürerek ihtilaflı konularda ne yapacağız bunları kararlaştırmamız lazım. Diplomasi yoluyla mı gidereceğiz, mahkemeye mi gideceğiz bunlara karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

2017'nin diplomasi bakımından yoğun geçtiğini anlatan Çavuşoğlu, "Birçok kuruluşun başkanlığını yürütüyoruz. D-8 dönem başkanlığı gibi. Yurt dışı temsilciliklerimizi artırdık. 236 temsilciliğimiz vardı, bunlara 5 ekledik, 241 oldu. Önümüzdeki süreçte Afrika’da 50’ye ulaşmak için Bakanlar Kurulu kararı çıktı. 'İnsani dış politika' dedik, insani yardımlarımızı artırarak devam ettik. 2016’da 6 milyar dolar harcadık. ABD 6.3 milyar dolardı" diye konuştu.

"Milano Başkonsolosu Hami Aksoy olacak"

Bakan Çavuşoğlu, 2017'de 103 yurt dışı seyahatinde bulunduklarını belirterek, "Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza refakat ettik. Birçoğunda kendi ziyaretimiz oldu. 12 defa dünyanın etrafını dolaşmış olduk. Milano Başkonsolosu Hami Aksoy olacak. Yeni sözcümüz ile beraber sizlerle yakın temas içinde olacak. Düzenli bilgilendirme toplantıları ve açıklamalar yapacak" şeklinde konuştu.

"Vize serbestisi ile ilgili 67 kriterde sıkıntı yok"

Çavuşoğlu, AB ile ilişkilere ilişkin, "Bu vize serbestisi ile ilgili 72 kriter var. Bu kriterlerin 67’si konusunda sıkıntı yok. Geri kalanla ilgili müzakerelerimiz devam ediyor. Hangi adımları atabiliriz, hangi adımları atmayız şimdi Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımızı arz edeceğiz. Timmermans’a ileteceğiz. Onların verdiği son talimatla bunu AB ile paylaşacağız, cevabını bekleyeceğiz" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Bu bölgeden bize yönelik tehdit devam ediyor. Sınırda yakalanan YPG ya da PKK’lılar var. Sivillere yönelik saldırılar devam ediyor. Bize yönelik tehdit olan bölge bizim radarımızdadır. Her şeyin bir zamanı vardır. Planlamalar yapılıyor, çalışmalar yapılır. Ne diyor Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın'" cevabını verdi.

"125 ülkeden yabancı terörist savaşçı yakaladık"

Rakka'da ve diğer bölgelerde DEAŞ, PKK ve YPG’nin mutabakat sağladığını gördüklerini, sonra araçlarla çekip gittiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Ülkelerine dönmek isteyen DEAŞ teröristleri var. Biz aldığımız tedbirlerle çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı yakaladık. En önemli işbirliğimiz ABD ve İngiltere iledir. Kıta Avrupa'sında gönderdiklerimizi serbest bırakıyorlardı, işin ciddiyetini sonradan anladılar. İngiltere ile böyle bir bilgi varsa bizimle paylaşması lazım. Şu anda hapiste olan yabancı terörist savaşçılar var. Biz bunları geldikleri ülkelere zaten iade ediyoruz. İngiliz vatandaşı DEAŞ’lı bizim için de tehdit. 125 ülkeden yabancı terörist savaşçı yakaladık" açıklamalarında bulundu.

"Anladık ki Metin Topuz çok kritik bir kişi"

Çavuşoğlu, ABD'nin gereksiz bir şekilde vize uygulamalarını kaldırdığını, Türkiye'nin de buna karşılık verdiğini aktararak şunları kaydetti: "Metin Topuz olayından sonra yaptı bunu. Papaz falan değil, konsolosluk çalışanı değil. Anladık ki Metin Topuz çok kritik bir kişi. Niye Metin Topuz? Yerel bir personel neden bu kadar önemli? Niye vize uygulamasını dondurabiliyor bir ülke? Metin Topuz ve misyonlarda çalışan personelle ilgili bir soruşturma yok. İkinci kişi vardı biliyorsunuz, henüz ortada yok. O kişinin ismini de Metin Topuz verdi 'Birlikte yaptık' diye. Bizim elimizde bir delil yok. ABD bir kararla bizden bir netice elde edeceğini düşündü. Biz de karşılığını verdik. Ocak ayının 23’ünde ABD’de bir toplantı olacak. ABD şunu öğrendi. Böyle baskılarla, böyle tehditlerle Türkiye’den bir sonuç elde edilemez."

İdlib’de gözlem merkezleri yerleşmelerinin devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz bu saldırıları bekliyorduk. ABD ve Ruslar’a şunu söyledik. Bu bölgedeki terör örgütlerini tespit edip bunlara yönelik operasyon yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan bugüne kadar biz bunlara dedik ki tespit edip etkisiz hale getirelim. Gelişigüzel buraları bombalamayın. Kuşatılmış bölgeler Halep dahil koridor açıldı İdlib’e kadar. Buraları bahane olarak öne sürüp bombalayacaklarını biliyorduk. Biz bunları zaten bekliyorduk. Terör örgütlerine saldırmak adıyla muhalefete ve sivillere saldırmamalıydı" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de tutuklu yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya ilişkin ise, "Davanın seyrini gördünüz. Boş olduğu, FETÖ motifli olduğu ortaya çıktı. Başka dava ve iddianemelerin bizim için önemi yoktur. Komedi sahnesine dönüştü. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Zarrab’ı ertesi gün başka türlü suçluyorlar. Tamamen ciddiyetsiz bir dava haline geldi" dedi.

Batuhan Yaşar