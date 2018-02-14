Diğer
Kategoriler

Bakan Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temasları kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop ile görüştü

14 Şubat 2018 18:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Avustralyalı mevkidaşı Julie Bishop ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Bishop görüşmesinin gündeminde bölgesel konular yer aldı.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç