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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevle görüştü

03 Aralık 2016 16:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov’un davetine icabetle Bakü’ye geldi. Bakü temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Memmedyarov’la önce baş başa ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu ardından Azerbaycanlı mevkidaşı ile kameraların karşısına geçti.
Çavuşoğlu daha sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Azebaycan Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Çavuşoğlu’nun temaslarını tamamlayarak Azerbaycan’dan ayrılması bekleniyor.

Kamil Nadirli 

 


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