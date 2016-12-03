Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov’un davetine icabetle Bakü’ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile önce baş başa ardından da heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, konuşmasında, 15 Temmuz gecesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in ve Azerbaycan halkının Türkiye’yi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, "Kardeşliğimizin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Azerbaycan halkına çok teşekkür ederim" dedi.

Toplantının basına kapalı gerçekleştirilen kısmında ise iki ülke arasındaki ilişkiler, yukarı Karabağ ihtilafı, çözüm sürecindeki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı öğrenildi.