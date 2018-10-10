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Bakan Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek
Bakan Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim tarihlerinde Irak’ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği belirterek, "Sayın Bakanımız, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması; bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi. 

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