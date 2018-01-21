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Bakan Çavuşoğlu, Bağdat’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdatta

21 Ocak 2018 12:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi ziyaret düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, Bağdat Havalimanında Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, ziyaretini sosyal medya hesabından “İkili görüşmeler gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş Irak’tayız” ifadeleri ile duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, Başbakan Haydar İbadi, Meclis Başkanı Selim El Cuburi ile bir araya gelecek.

 

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