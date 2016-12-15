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Bakan Çavuşoğlu, Bana’ya ses verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’den kendine seslenen Bana Alabed’e sosyal medya üzerinden “Umudunuzu koruyun. Türkiye sesinizi duyuyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Banaya ses verdi

15 Aralık 2016 11:33

Suriye’de yaşanan insanlık dramı bölgeden elde edilen görüntüler dışında sosyal medya kullanıcıları tarafından da bütün dünyaya duyuruldu. Özellikle Halep’te yaşanan içler acısı durumu geniş kitlelere aktaran isimlerden biri de 7 yaşındaki Bana Alabed oldu. Halep’in doğusunda yaşananları an be an aktaran Bana, paylaşımlarını annesi aracılığıyla yaptı. Babasının da çatışmadan yaralandığını aktaran Bana son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslendi. “Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dün umudumuz vardı” diyen Bana, “Ama şimdi ne oluyor? Lütfen bize yardım edin. Artık zaman kalmadı” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ise, Bana’ya yanıt olarak, “Umudunuzu koruyun. Türkiye, sesinizi duyuyor. Kabusu ve Suriye’den sonlandırmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya


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