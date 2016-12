Suriye’de yaşanan insanlık dramı bölgeden elde edilen görüntüler dışında sosyal medya kullanıcıları tarafından da bütün dünyaya duyuruldu. Özellikle Halep’te yaşanan içler acısı durumu geniş kitlelere aktaran isimlerden biri de 7 yaşındaki Bana Alabed oldu. Halep’in doğusunda yaşananları an be an aktaran Bana, paylaşımlarını annesi aracılığıyla yaptı. Babasının da çatışmadan yaralandığını aktaran Bana son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslendi. “Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dün umudumuz vardı” diyen Bana, “Ama şimdi ne oluyor? Lütfen bize yardım edin. Artık zaman kalmadı” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ise, Bana’ya yanıt olarak, “Umudunuzu koruyun. Türkiye, sesinizi duyuyor. Kabusu ve Suriye’den sonlandırmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.