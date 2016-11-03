İsviçre’deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Bern Büyükelçilik rezidansında yapılan görüşme esnasında İsviçre temaslarını anlatarak mevkidaşı Didier Burkhalter ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

İlerleyen günlerde göreve başlayacak yeni Büyükelçi İlhan Saygılı’yı da anlatan Çavuşoğlu, STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızda. Burada siyasi parti ayrımı yapmadan birlik ve beraberliğini aramızdaki dayanışmayı güçlendirin" dedi.

Toplantı sonunda elçilik ve konsolosluk görevlilerinin yanı sıra STK başkan ve temsilcileriyle birlikte kahvaltı yapıp sohbet eden Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı ile görüşme yapmak üzere katılımcılara teşekkür ederek elçilikten ayrıldı.