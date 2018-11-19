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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile Kaşıkçı cinayetini görüştü
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile Kaşıkçı cinayetini görüştü - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar bulunmak için geldiği New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, “Guterres ve Çavuşoğlu Suriye, Yemen, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konuştu. Türkiye'den şu anda uluslararası bir soruşturma açılması için her hangi bir resmi talep gelmedi. Eğer bu yönde bir talep gelirse sizi bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.
 

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