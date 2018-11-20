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Bakan Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Bakan Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı açılış oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nn açılış oturumuna katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı üzerinde neden çok önemli bir rol oynadığını ve bu girişime neden çok fazla yatırım yaptığını açıkladı. Türkiye'nin farklı etnik ve dini kökenli 80 milyonun üzerinde nüfusa sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, ayrımcılık ve aşırıcılığın tehlikeli bir şekilde yükseldiğini, bu tür problemlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

 

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