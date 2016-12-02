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Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Brükselde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

02 Aralık 2016 10:28

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO dışişleri bakanlarının Balkanlar'dan Ortadoğu bölgesine uzanan coğrafyada İttifak’ın istikrarı yayma çabalarını ve bu bağlamda karşılaşılan sınamaları değerlendirecekleri kaydedildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının da katılımlarıyla düzenlenecek oturumda NATO-AB işbirliğinin ele alınacağı ifade edildi. Toplantı kapsamında akşam düzenlenecek çalışma yemeğinde İttifak’ın Rusya’yla ilişkilerinin görüşüleceği belirtilerek, "NATO-Ukrayna Komisyonu oturumunda Ukrayna’daki mevcut güvenlik durumu, Minsk Anlaşması’nın uygulanma süreci ve Ukrayna’nın İttifak’la ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’na katkıda bulunan harekât ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda, ülkedeki son gelişmeler değerlendirilecektir" denildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun Brüksel’de bulunacağı süre zarfında müttefik ve ortak ülkelerden mevkidaşlarıyla bazı ikili temaslar gerçekleştirmesinin de planlandığı belirtildi.  

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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